Азербайджанская интеллигенция России: Опасная политика Армении может привести к катастрофе

Хрупкий мир в шаге от военного конфликта вследствие недальновидности группы проамериканских лиц из руководства Армении

Представители азербайджанской интеллигенции России выступили с заявлением в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, в заявлении, подписанном более 30 нашими соотечественниками во главе с российским и азербайджанским ученым, общественным деятелем, академиком Фазилем Курбановым, выражается обеспокоенность в связи с инцидентом на границе в Товузском районе Азербайджана.

"В результате инцидента хрупкий мир оказался в шаге от полномасштабного военного конфликта вследствие близорукости, недальновидности и безответственности группы проамериканских лиц из руководства Армении, пришедших к власти в результате бархатной революции", - говорится в заявлении.

Азербайджанская интеллигенция обеспокоена тем, что на границе Азербайджана и Армении с 12 июля идут бои с применением артиллерии и другой тяжелой военной техники, имеются человеческие потери с обеих сторон, причем как военных, так и мирных жителей, искажается в СМИ реальное положение дел и дается субъективная оценка очередной военной провокации, не раскрыта главная цель "ястребов" - вовлечь в этот конфликт крупных мировых игроков - Россию и Турцию, а также другие региональные страны, но особо ОДКБ, так как инцидент произошел вдали от Нагорного Карабаха, признанного международным сообществом, территорией Азербайджана.

"То есть, втянуть в армяно-азербайджанский конфликт страны ОДКБ и поставить Азербайджан лицом к лицу с государствами – членами этой организации, с которыми у нее сложились крепкие экономические связи и теплые, дружеские отношения",- отмечается в обращении.

По мнению азербайджанской интеллигенции России, ставленники США, выполняющие наказы фонда Дж.Сороса, а также огромный штат посольства США в Армении стараются сделать все, чтобы подтолкнуть мир и страны региона к войне.

"Как россияне, мы одобряем и всецело поддерживаем взвешенную политику высшего руководства Российской Федерации, трезво оценивающего всю суть провокации. Мы полностью поддерживаем и одобряем внешнеполитический курс президента и Верховного главнокомандующего Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, посвятившего всю свою деятельность превращению Азербайджана в передовую страну и сохранению территориальной целостности, суверенитета, дающего достойные ответы на беспрецедентные действия и высказывания руководства Армении на всех международных уровнях", - подчеркивается в письме.

Как отмечается в заявлении, на протяжении около 30 лет Азербайджан показывает свое твердое стремление решать все проблемы мирным переговорным путем, чего нельзя сказать про Армению, удерживающую в оккупации более 20 процентов территории Азербайджана. Но переговоры не могут продолжаться вечно! Нужны конкретные, конструктивные предложения и решительные действия Минской группы ОБСЕ.

Подписавшие заявление призвали российскую и мировую передовую общественность решительно осудить проводимую высшим руководством Армении опасную политику, которая может привести к катастрофическим последствиям как для стран и народов региона, так и для всего мира.