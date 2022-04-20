Представители азербайджанской диаспоры во Франции рассказали о предстоящем в Шуше съезде

Остались считанные дни до начала V Съезда азербайджанцев мира, который пройдет в Шуше. Съезд станет первой крупной встречей азербайджанской диаспоры после освобождения Карабаха. Одним из исторических событий съезда является его проведение в Шуше - культур

Остались считанные дни до начала V Съезда азербайджанцев мира, который пройдет в Шуше. Съезд станет первой крупной встречей азербайджанской диаспоры после освобождения Карабаха. Одним из исторических событий съезда является его проведение в Шуше - культурной столице тюркского мира. На мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспор из 65 стран.

Вице-президент ассоциации "Диалог Франция-Азербайджан", действующей во Франции, Айтен Мурадова рассказала местному бюро Report, что впервые была в Шуше в студенческие годы в начале 80-х: "С каждого факультета выбрали одного студента. Хозяин дома в Агдаме, где мы оставались, отвез нас в Шушу. Это был единственный раз, когда я была в Шуше".

"Для нас большая честь, что сегодня мы едем в Шушу. Шуша-символ Азербайджана. По дороге в Шушу мы пройдем через разрушенные районы. Нам, конечно, будет очень трудно смотреть на эти разрушения. Но попасть в Шушу - большая честь. Участие в съезде азербайджанцев мира и организация этого мероприятия в Шуше вызывают у нас особую радость и гордость", - сказала она.

Генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана, функционирующей во Франции, председатель парижского Дома Азербайджана Мирвари Фаталиева заявила, что едет в Шушу уже в третий раз: "Я в четвертый раз участвую в съезде азербайджанцев мира. Предстоящее мероприятие будет отличаться от предыдущих. Организация этого мероприятия в Шуше, колыбели нашей культуры, станет большим историческим событием. Азербайджанцы мира встретятся в Шуше, и в ходе встречи будут обсуждены стоящие перед нами задачи, возрождение Карабаха, роль азербайджанцев мира в этом возрождении. Обсуждение проектов, которые мы можем совместно реализовать, очень важно для каждого азербайджанца, проживающего за рубежом, и я думаю, что проведение этого мероприятия именно в Шуше станет посланием всему миру".

Президент ассоциации "Диалог Франция-Азербайджан" Гюнель Сафарова заявила, что V Съезд азербайджанцев мира пройдет в совершенно другой атмосфере: "Это не трудно почувствовать уже сейчас. Впервые съезд проходит в Шуше. Радует, что в съезде примут участие и наши соотечественники, активно действовавшие во время 44-дневной войны. В последние годы из-за запретов, связанных с коронавирусом, мы проводили большинство встреч онлайн, обсуждали планы на будущее. На мероприятии мы сможем обсудить вопросы за круглым столом. В работе съезде примут участие более 400 наших соотечественников из 65 стран".