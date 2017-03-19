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    Представители азербайджанской диаспоры в Пскове отметили праздник Навруз Байрам

    В этот вечер звучали национальные песни, танцевальные коллективы выступили с номерами народной азербайджанской культуры

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня, 19 марта, в Пскове праздник весны Навруз Байрам отметила самая многочисленная в регионе азербайджанская культурная автономия Пскова.

    Как передает Report, председатель организации Рауф Мехтиев поздравил земляков, отметив, что "в этот день все прощают свои обиды и мирятся друг с другом".

    Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил представителей диаспоры с радостным днем:

    "Для меня становится доброй традицией отмечать вместе с вами праздник обновления и надежд на лучшее".

    Он поблагодарил представителей диаспоры за активное участие в жизни города и вручил председателю азербайджанской культурной автономии в Пскове Рауфу Мехтиеву благодарственное письмо и приветственный адрес с пожеланиями мира, добра и благополучия.

    Рауф Мехтиев, в свою очередь, поблагодарил главу города за внимание, оказываемое организации, и вручил ему книгу об Азербайджане и традиционную национальную хончу.

    Далее с творческим подарком выступила ученица погранично-правового лицея № 22 Анна Павлова.

    В этот вечер звучали национальные песни, танцевальные коллективы выступили с номерами народной азербайджанской культуры.

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