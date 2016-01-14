​Член семьи Назима Ибрагимова: Закрывшийся магазин не имеет отношения к Минае Ибрагимовой

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Распространенная 14 января некоторыми СМИ информация о том, что один из столичных магазинов принадлежит супруге председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова Минае Ибрагимовой, не обоснована".

Об этом Report сообщил один из членов семьи Н.Ибрагимова.

По его словам, информация не соответствует действительности и не опирается на факты: "Названная в указанной информации сеть магазинов не имеет никакого отношения к семье Назима Ибрагимова".

Отметим, что некоторые сайты разместили информацию о закрытии расположенного недалеко от станции метро "Сахиль" магазина брендовой одежды "VBC", на дверях которой висит вывеска с надписью "Сдается в аренду".

В информации отмечается, что указанный магазин принадлежит супруге Назима Ибрагимова Минае Ибрагимовой.