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    ​Член семьи Назима Ибрагимова: Закрывшийся магазин не имеет отношения к Минае Ибрагимовой

    Распространенная информация не соответствует действительности

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Распространенная 14 января некоторыми СМИ информация о том, что один из столичных магазинов принадлежит супруге председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова Минае Ибрагимовой, не обоснована".

    Об этом Report сообщил один из членов семьи Н.Ибрагимова.

    По его словам, информация не соответствует действительности и не опирается на факты: "Названная в указанной информации сеть магазинов не имеет никакого отношения к семье Назима Ибрагимова".

    Отметим, что некоторые сайты разместили информацию о закрытии расположенного недалеко от станции метро "Сахиль" магазина брендовой одежды "VBC", на дверях которой висит вывеска с надписью "Сдается в аренду".

    В информации отмечается, что указанный магазин принадлежит супруге Назима Ибрагимова Минае Ибрагимовой.

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