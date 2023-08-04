Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа

Проживающий в Испании потомок Панахали-хана, основателя Карабахского ханства, Гулам Акберов вместе с семьей посетил город Шуша.
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Во время визита, организованного Госкомитетом, члены семьи Акберовых посетили руины дворца их прадеда и улицу, носящую его имя.
Семье Акберовых была предоставлена подробная информация о работах по реконструкции и благоустройству, проводимых в Шуше, жемчужине Карабаха.
Гулам Акберов сказал, что в Шуше он по-настоящему почувствовал величие победы нашего народа в Карабахе и никогда не забудет этот день.
Семья Акберовых в интервью программе "Родина не за горами" выразила благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему, президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии.