Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа

Проживающий в Испании представитель рода Панахали-хана, основателя Карабахского ханства, Гулам Акберов вместе с семьей посетил город Шуша.

Проживающий в Испании потомок Панахали-хана, основателя Карабахского ханства, Гулам Акберов вместе с семьей посетил город Шуша.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Во время визита, организованного Госкомитетом, члены семьи Акберовых посетили руины дворца их прадеда и улицу, носящую его имя.

Семье Акберовых была предоставлена подробная информация о работах по реконструкции и благоустройству, проводимых в Шуше, жемчужине Карабаха.

Гулам Акберов сказал, что в Шуше он по-настоящему почувствовал величие победы нашего народа в Карабахе и никогда не забудет этот день.

Семья Акберовых в интервью программе "Родина не за горами" выразила благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему, президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии.