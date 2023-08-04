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Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа

Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа Проживающий в Испании представитель рода Панахали-хана, основателя Карабахского ханства, Гулам Акберов вместе с семьей посетил город Шуша.
Диаспора
4 августа 2023 г. 18:07
Потомок Панахали-хана: В Шуше я по-настоящему почувствовал все величие победы нашего народа

Проживающий в Испании потомок Панахали-хана, основателя Карабахского ханства, Гулам Акберов вместе с семьей посетил город Шуша.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Во время визита, организованного Госкомитетом, члены семьи Акберовых посетили руины дворца их прадеда и улицу, носящую его имя.

Семье Акберовых была предоставлена подробная информация о работах по реконструкции и благоустройству, проводимых в Шуше, жемчужине Карабаха.

Гулам Акберов сказал, что в Шуше он по-настоящему почувствовал величие победы нашего народа в Карабахе и никогда не забудет этот день.

Семья Акберовых в интервью программе "Родина не за горами" выразила благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему, президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии.

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Версия на английском языке ФотоPanahali Khan's descendant: 'I really felt all the greatness of our people's victory in Shusha'
Версия на азербайджанском языке ФотоPənahəli xanın nəslinin nümayəndəsi: “Qarabağ Zəfərinin möhtəşəmliyini Şuşada daha dərindən hiss etdim”

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