Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там

“К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность".
Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева.
“Я уже не в первый раз участвую в Съезде азербайджанцев мира. Однако наметившееся возрождение диаспорской сферы в последние годы ярко проявляется в активности азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана. Активность азербайджанцев во время 44-дневной Отечественной войны была очевидна. В Нидерландах, где я живу, очень активно действовали как Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», председателем которого я являюсь, так и все члены Координационного совета азербайджанцев Бельгии”, - отметила М.Агамирзаева.
Не скрывая переполняющей ее радости, M.Агамирзаева добавила: “Нашей радости нет предела. Потому что мы едем в Шушу на V съезд азербайджанцев мира. Выражаем глубокую признательность нашему президенту, подарившему нам эту радость, желаем ему крепкого здоровья. У нас тысячи шехидов. Мы склоняем головы перед матерями, воспитавшими таких сыновей, да упокоит Аллах их души. Конечно, мы не забываем наших ветеранов. Желаем им крепкого здоровья. Нынешний приезд в Азербайджан, возможность быть в освобожденном Карабахе и видеть повсюду лозунги "Карабах-это Азербайджан!" дарит особое, неповторимое чувство. Я родом из Карабаха, и для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там”.
Представитель диаспоры отметила, что предстоящий съезд отличается от предыдущих: “Организационные вопросы продуманы до мелочей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов. Я неоднократно участвовала в подобных мероприятиях, но нынешнее совершенно иное. Слова "Мы едем в Шушу", "Встретимся в Шуше" не сходят с наших уст. Мы давно мечтали об этом. К счастью, отныне Карабах для нас не мечта, а реальность, и мы едем увидеть ее воочию".
Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание тамПредставитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там “К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность". Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного со
“К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность".