О нас
Аудио новости

Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там

Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там “К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность". Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного со
Диаспора
20 апреля 2022 г. 10:54
Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там

“К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность".

Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева.

“Я уже не в первый раз участвую в Съезде азербайджанцев мира. Однако наметившееся возрождение диаспорской сферы в последние годы ярко проявляется в активности азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана. Активность азербайджанцев во время 44-дневной Отечественной войны была очевидна. В Нидерландах, где я живу, очень активно действовали как Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», председателем которого я являюсь, так и все члены Координационного совета азербайджанцев Бельгии”, - отметила М.Агамирзаева.

Не скрывая переполняющей ее радости, M.Агамирзаева добавила: “Нашей радости нет предела. Потому что мы едем в Шушу на V съезд азербайджанцев мира. Выражаем глубокую признательность нашему президенту, подарившему нам эту радость, желаем ему крепкого здоровья. У нас тысячи шехидов. Мы склоняем головы перед матерями, воспитавшими таких сыновей, да упокоит Аллах их души. Конечно, мы не забываем наших ветеранов. Желаем им крепкого здоровья. Нынешний приезд в Азербайджан, возможность быть в освобожденном Карабахе и видеть повсюду лозунги "Карабах-это Азербайджан!" дарит особое, неповторимое чувство. Я родом из Карабаха, и для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там”.

Представитель диаспоры отметила, что предстоящий съезд отличается от предыдущих: “Организационные вопросы продуманы до мелочей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов. Я неоднократно участвовала в подобных мероприятиях, но нынешнее совершенно иное. Слова "Мы едем в Шушу", "Встретимся в Шуше" не сходят с наших уст. Мы давно мечтали об этом. К счастью, отныне Карабах для нас не мечта, а реальность, и мы едем увидеть ее воочию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Diaspor nümayəndəsi: "Şuşaya getmək və orada olmaq mənim üçün çox həyəcanlıdır"

Экслюзивные новости

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi