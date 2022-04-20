Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там

Представитель диаспоры: Для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там

“К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность". Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного со

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“К счастью, сегодня Карабах уже не является призрачной мечтой. Ныне это реальность. И мы едем увидеть эту реальность".



Об этом нидерландскому бюро Report сообщила председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», куратор Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева.



“Я уже не в первый раз участвую в Съезде азербайджанцев мира. Однако наметившееся возрождение диаспорской сферы в последние годы ярко проявляется в активности азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана. Активность азербайджанцев во время 44-дневной Отечественной войны была очевидна. В Нидерландах, где я живу, очень активно действовали как Союз азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», председателем которого я являюсь, так и все члены Координационного совета азербайджанцев Бельгии”, - отметила М.Агамирзаева.



Не скрывая переполняющей ее радости, M.Агамирзаева добавила: “Нашей радости нет предела. Потому что мы едем в Шушу на V съезд азербайджанцев мира. Выражаем глубокую признательность нашему президенту, подарившему нам эту радость, желаем ему крепкого здоровья. У нас тысячи шехидов. Мы склоняем головы перед матерями, воспитавшими таких сыновей, да упокоит Аллах их души. Конечно, мы не забываем наших ветеранов. Желаем им крепкого здоровья. Нынешний приезд в Азербайджан, возможность быть в освобожденном Карабахе и видеть повсюду лозунги "Карабах-это Азербайджан!" дарит особое, неповторимое чувство. Я родом из Карабаха, и для меня очень волнительна поездка в Шушу и пребывание там”.



Представитель диаспоры отметила, что предстоящий съезд отличается от предыдущих: “Организационные вопросы продуманы до мелочей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов. Я неоднократно участвовала в подобных мероприятиях, но нынешнее совершенно иное. Слова "Мы едем в Шушу", "Встретимся в Шуше" не сходят с наших уст. Мы давно мечтали об этом. К счастью, отныне Карабах для нас не мечта, а реальность, и мы едем увидеть ее воочию". Подпишитесь на наш Telegram канал