Председатель: В Госкомитете по работе с диаспорой проведены работы, связанные с правилами внутренней дисциплины

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ " В Госкомитете по работе с диаспорой проведены некоторые работы, связанные с правилами внутренней дисциплины".

Как сообщает Report, об этом на церемонии по случаю 16-летия создания Госкомитета по работе с диаспорой сказал председатель структуры Фуад Мурадов.

Он заявил, что со дня назначения его руководителем комитета, то есть с апреля месяца, предпринят ряд положительных шагов:

"Комитет тесно сотрудничает с представителями медиа. Мы заинтересованы в данном сотрудничестве".

Ф.Мурадов напомнил о проведении комитетом встреч в ряде зарубежных стран.

По его словам, подготовлены новое лого, гимн и диаспорная карта комитета.