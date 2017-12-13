Председатель украинского парламента удостоил руководителя азербайджанской диаспоры высшей награды

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховной Рады (парламента) Украины Андрей Парубий удостоил главу Ассамблеи Национальностей Украины (АНУ), председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), вице-президента Конгресса азербайджанцев Европы Ровшана Тагиева высшей награды структуры.

Как сообщает Report, А.Парубий наградил Р.Тагиева медалью "За заслуги перед украинским народом" и Почетной грамотой.

В письме о награждении отмечается, что Ровшан Тагиев удостаивается награды за заслуги в развитии отношений малочисленных народов, интенсивность межкультурного диалога, возрождение жизни страны и общественную активность. Руководитель Верховной Рады также выразил Р.Тагиеву официальную благодарность.

Отметим, что как руководитель Ассамблеи Национальностей Украины Р.Тагиев также принимал активное участие в ряде масштабных проектов в украинско-азербайджанских экономических отношениях как руководитель ОКАУ и проектах, связанных с межнациональными отношениями.