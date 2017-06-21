Председатель КАЕ: Можно сказать, что азербайджанцев среди мигрировавших в Европу почти нет - ИНТЕРВЬЮ

"В Европе некоторые политические круги и политики выступают с двойными стандартами в отношении Азербайджана"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report председателя Конгресса азербайджанцев Европы (КAЕ) Сахиля Гасымова:

- Каково нынешнее положение и в целом деятельность проживающих в Европе азербайджанцев? Какова в европейских странах интеграция азербайджанцев в местные условия, в особенности в административные и выборные органы?

- Проживающие в Европе азербайджанские общины состоят из ныне продолжающих успешную интеграцию в страны проживания этнических групп, которые завершили "переходный период", оставили позади вопросы легализации и склонны к процессу адаптации. Дело в том, что насколько легок процесс интеграции азербайджанцев в Восточной Европе, настолько сложен и медлителен он в Западной Европе. В случае, когда пожилое и среднее поколение занималось исключительно вопросами легализации, молодое поколение и азербайджанцы более младшего возраста являются полноправными и образованными гражданами Европейских стран. Это открывает широкие возможности для более правильной организации в будущем азербайджанскими общинами своей работы. На сегодняшний день азербайджанцы представлены в различных политических партиях Европы. Однако, это не удовлетворительно. Азербайджанцы должны быть представлены не только в проправительственных, но и во всех партиях. Можно сказать, что ситуация в избирательных органах оставляет желать лучшего. Азербайджанцы должны попытаться быть представленными в муниципалитетах, областных органах и парламенте. Считаю, что в данном вопросе следует внимательно изучить путь, пройденный турецкими общинами в Европе.

- Как по вашему, что мешает в таком цивилизованном обществе как Европа начать данный процесс?

- Некоторые европейские страны не заинтересованы в полной и полноправной интеграции мигрантов в свое общество. Во многих странах довольно ревностно относятся к проживанию мигрантов на таком же высоком уровне, как и местное население. Европейцы зачастую заинтересованы видеть в своих странах угнетенные народы.

- В последнее время на повестке стоит вопрос потока беженцев в Европу. Отмечается о росте среди них также числа азербайджанцев. В чем же заключается реальность в данном вопросе? В целом, какова ситуация в Европе в вопросах, связанных с видом на жительство и нынешними условиями?

- На данный момент поток мигрантов в Европе достиг пиковой отметки. Ежегодно в Европу мигрируют сотни тысяч людей. Подобная миграция в Европу наблюдалась во время II Мировой войны. В некоторых странах уже европейцы столкнулись с опасностью. С каждым днем в Париже и Брюсселе растет число растущих на каменистых улицах детей и больных мигрантов. Хотя местные органы делают все возможное, это не дает желаемого результата. Убегая от войн, голода и насилия, люди находят убежище в Европе. В основном это мигранты из Африки и арабских стран. Можно сказать, что азербайджанцев среди них почти нет. Европейские страны в основном оказывают помощь людям, столкнувшимся с проблемами в политических вопросах, нежели с экономическими проблемами.

- Что вы можете сказать о диаспорской деятельности азербайджанцев в Европе? Последнее время в прессе и социальных сетях деятельность азербайджанской диаспоры в Европе критикуется из-за пассивности в некоторых вопросах. В целом, что препятствует созданию единства между азербайджанцами в Европе, какие критерии создают дискриминацию, в чем проблема?

- Деятельность диаспорских организаций в европейских странах отличается в зависимости от страны. В некоторых странах азербайджанские общины функционируют расширенно и активно, в некоторых – неудовлетворительно. Например, в королевстве Нидерланды существуют десятки диаспорских организаций и они очень активны. Армянские общины в этой стране очень пассивны. Поэтому здесь армянские атаки не то что пресекаются, но даже возможно перейти в контратаку. Примером этого могут служить открытие заново улицы Баку в сердце страны Роттердаме, возведение барельефа, открытие памятника Ходжалинскому геноциду в Гааге, установление памятника национальному герою Нидерландов, нашему соотечественнику Мамеду Мамедову ("Медо"), наличие улицы его имени. Это не маленькое дело для азербайджанцев в Европе. Во Франции, странах Скандинавии и Восточной Европы и во многих странах наши общины активны. Но в некоторых странах Европы проводятся исключительно культурные мероприятия, политическим мероприятиям места не отводится. Естественно, в этих странах армянская община функционирует более активно. В странах с сильными лидерами диаспоры сохранить единство между азербайджанцами не сложно, и тут я не вижу каких-либо проблем. В некоторых странах бросаются в глаза семейные организации азербайджанцев и организации, опирающиеся на только региональные принципы. Обычно срок их жизни не долог, деятельность осуществляется в узком кругу.

Знаете, молодежные организации должны больше функционировать в составе диаспорских организаций. Молодежные организации, не опирающиеся на диаспорские организации и не входящие в них, напоминают беспарусную лодку, которая потерлась в море, и в итоге исчезают. Порой пристают к другим берегам. Семейные организации должны входить в состав больших диаспорских обществ. Это сделает их еще сильнее. В противном случае, ни о какой деятельности речи идти не может. Если функционирующие в одних и тех же регионах организации объединятся в конгрессы и федерации, можно осуществлять деятельность более эффективно. Естественно, с условием сохранения независимого права голоса организаций.

Вместе с тем, хочу назвать страны, где азербайджанцы слабо осуществляют деятельность. Европейские страны, где наша диаспора слаба, не вмешивается в политические процессы: Болгария, Словакия, Испания и Португалия.

- Некоторые европейские парламентарии, политические деятели и представители неправительственных организаций высказывают противоречивые заявления в связи с Азербайджаном, но не предъявляют серьезных претензий к Армении, которая более 25 лет оккупирует наши земли. Как вы оцениваете это как проживающий в Европе азербайджанец? В общем, какие бы методы вы использовали для информирования Европы об азербайджанской правде?

- В Европе некоторые политические круги и политики выступают с двойными стандартами в отношении Азербайджана. Это практика длится годами. Это происходит не только в отношении Азербайджана, но и братской Турции. Эти стандарты применяют не только европейские институты, но можно заметить в деятельности других структур. Нашу мысль подтверждает не исполнение уже около 20 лет известных 4 резолюций ООН в отношении Армении по сравнению со срочно исполняемыми резолюциями по другим вопросам. Поэтому Конгресс азербайджанцев Европы сейчас проходит процесс аккредитации в европейских институтах и международных организациях, заявляет, что не будет молчать в этих вопросах. Наши члены – налогоплательщики в Европе, граждане Европы и можете быть уверены, получив голос, мы будет поднимать резкие вопросы перед сидящими в европейских институтах местными политиками.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 октября прошлого года подписал указ об утверждении "Порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Вы, как человек, занимающийся бизнесом за пределами страны, что вы можете предложить для экспорта азербайджанских продуктов в Европу?

- В популяризации бренда Азербайджана во всем мире важные задачи возлагаются на азербайджанцев проживающих за рубежом, в том числе на наших соотечественников, занимающихся бизнесом. Это длительный процесс. Для экспорта азербайджанской продукции в Европу и другие континенты, в первую очередь, мы должны улучшить качество продукции и приравнять их к стандартам.

Мы должны часто организовать показ продукции Азербайджана на торговых выставках этих стран. Должен начаться приток европейцев в страну. А самое главное, с европейскими странами должны быть открыты прямые авиарейсы. К примеру, рейс Амстердам-Баку не открывается много лет. Для этого было предпринято много попыток, но пока никаких результатов нет. Хотя нидерландцы в числе наиболее путешествующих жителей мира. Можно сказать, что каждый нидерландец 4 раза в год путешествует в разные страны мира. В то же время, в Бельгии, в Германии проживают сотни тысяч наших соотечественников. Представьте себе, что для полетов в Баку с авиакомпанией АЗАЛ из этих стран надо ехать в Париж. И это, как минимум, расстояние в 500 километров. Поэтому, наши соотечественники, как и местные жители выбирают другие авиакомпании. Одним словом, капитал азербайджанцев в Европе уходит в казну других государств. В результате в два раза сокращается число туристов в Азербайджан. Конечно, не побывавший в нашей стране, не познавший нашу продукцию европеец, смотря на наш продукт в своей стране видит его неизвестным.

- Недавно вы были избраны в руководство Конгресса азербайджанцев Европы, какие у вас планы?

- В марте текущего года на проводимом съезде я был избран руководителем КАЕ. Это оказанное мне доверие со стороны азербайджанских общин в Европе, а также Государственного комитета по работе с диаспорой. Обращение отправленное со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева отражает, то насколько государство связывает надежды и оказывает доверие этой структуре.

В апреле я впервые провел ряд встреч в Милли Меджлисе. Встречался с руководством парламента, руководителями межпарламентской группы дружбы со странами Европы. Придаю большое значение контактам с этими группами. Некоторое время назад мы в парламенте Люксембурга на самом высоком уровне провели встречи с руководителем группы дружбы Азербайджан-Люксембург Эльмирой Ахундовой. Эти встречи я планирую провести во всех странах Европы. Думаю, что деятельность этих групп сближает нашу страну с другими странами Европы, способствует налаживанию тесных взаимоотношений.

Первым делом мы планируем переместить главный офис из Берлина в Брюссель, быть аккредитованными в Европарламенте и других европейских институтах, быть аккредитованными в международных структурах, наладить тесное сотрудничество с европейскими офисами ООН. Новый состав КАЕ, планирующий деятельность в основном на политической арене Европы уже в действии.