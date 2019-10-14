Председатель госкомитета встретился с правнуком Джалила Мамедгулузаде

Делегация Госкомитета по работе с диаспорой провела встречу с представителями азербайджанской общины в Польше.

Как сообщает Report, на встрече присутствовал председатель госкомитета Фуад Мурадов.

Мероприятие началось после того, как прозвучал гимн Азербайджана.

Ф.Мурадов рассказал о значении и пользе проводимых в Польше встреч. Председатель комитета отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу бесконечного уважения и заботы к азербайджанцам мира, и эта политика продолжается на том же уровне.

Посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов рассказал о деятельности азербайджанской общины в этой стране.

Председатель госкомитета придал особое значение участию на мероприятии правнука Джалила Мамедгулузаде и его сына. Он поприветствовал потомков Дж.Мамедгулузаде Мартина Джаваншири и Прземека Джаваншири и отметил, что их присутствие на мероприятии имеет важное значение.

Затем Ф.Мурадов коснулся деятельности азербайджанской диаспоры в Польше и в целом, в Европе, открытых в различных странах азербайджанских школ "Карабах", активности проживающих за рубежом соотечественников во время международных соревнований, рассказал об эффективности сотрудничества тюркоязычных диаспор и пр.

Потомкам Дж.Мамедгулузаде были переданы памятные подарки и связанные с Азербайджаном книги.

Встреча с азербайджанской общиной Польши завершилась дискуссией.