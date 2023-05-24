Председатель Госкомитета встретился с членами азербайджанской диаспоры в Ташкенте

Находящийся с визитом в Узбекистане председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках "Года Гейдара Алиева" встретился с членами азербайджанской общины в Узбекистане.

Находящийся с визитом в Узбекистане председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках "Года Гейдара Алиева" встретился с членами азербайджанской общины в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что на встрече присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана Зафарбек Ахмедов, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, представители азербайджанской общины Ташкента, Бухары, Самарканда и других городов.

Участники встречи отметили, что заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и тюркским миром не забываются, подчеркнули, что азербайджано-узбекские отношения находятся на высоком уровне и что правительство Узбекистана создало все условия для наших соотечественников, высказали свои мнения и предложения относительно усиления деятельности диаспоры. Встреча завершилась обменом мнениями.