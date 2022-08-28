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Председатель Госкомитета встретился с азербайджанцами, проживающими в 31 городе Германии

Председатель Госкомитета встретился с азербайджанцами, проживающими в 31 городе Германии Находящийся с визитом в Федеративной республике Германии (ФРГ) председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов в Дортмунде провел встречу с азербайджанской общиной.
Диаспора
28 августа 2022 г. 18:34
Председатель Госкомитета встретился с азербайджанцами, проживающими в 31 городе Германии

Находящийся с визитом в Федеративной республике Германии (ФРГ) председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов в Дортмунде провел встречу с азербайджанской общиной.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой АР.

На встрече, которая началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и последовавшей за этим минутой молчания в память о шехидах, павших за территориальную целостность нашей страны, приняли участие представители посольства Азербайджан в ФРГ, Генконсульство Турции в Эссене, члены правления Альянса азербайджанцев Германии, активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в 31 городе Германии и члены тюркской общины.

Председатель госкомитета в первую очередь поздравил участников мероприятия по случаю вступления азербайджанской армии в город Лачын, а также выразил благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву.

На мероприятии выступили представители диаспор, были озвучены интересные идеи и предложения. Так, большинство активистов выразили желание открыть Дом Азербайджана в Дюссельдорфе и Азербайджанскую воскресную школу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin sədri Almaniyanın 31 şəhərində yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb

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