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Председатель Госкомитета поблагодарил тюркские государства

Председатель Госкомитета поблагодарил тюркские государства Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил благодарность тюркским государствам, в том числе Узбекистану, Турции, Казахстану и Кыргызстану, за постоянную поддержку Азербайджана.
Диаспора
26 сентября 2023 г. 13:34
Председатель Госкомитета поблагодарил тюркские государства

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил благодарность тюркским государствам, в том числе Узбекистану, Турции, Казахстану и Кыргызстану, за постоянную поддержку Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на I Форуме диаспорской молодежи тюркских государств, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

"Мы подписали различные меморандумы с государственными структурами указанных государств. Проводимые в Азербайджане реформы являются хорошим примером для всех. Азербайджан вносит большой вклад в создание мира и мультикультуральной среды", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri türk dövlətlərinə təşəkkür edib

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