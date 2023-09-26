Председатель Госкомитета поблагодарил тюркские государства

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил благодарность тюркским государствам, в том числе Узбекистану, Турции, Казахстану и Кыргызстану, за постоянную поддержку Азербайджана.

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил благодарность тюркским государствам, в том числе Узбекистану, Турции, Казахстану и Кыргызстану, за постоянную поддержку Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на I Форуме диаспорской молодежи тюркских государств, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

"Мы подписали различные меморандумы с государственными структурами указанных государств. Проводимые в Азербайджане реформы являются хорошим примером для всех. Азербайджан вносит большой вклад в создание мира и мультикультуральной среды", - сказал он.