Председатель Госкомитета по работе с диаспорой встретился с представителями грузинской интеллигенции

Тбилиси. 16 июня. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Грузией подписано свыше 100 договоров, контрактов и других документов. Эти документы создали прочную правовую основу для развития отношений между нашими странами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на встрече с представителями грузинской интеллигенции председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Отметив о прочных дружеских отношениях между нашими странами и народами, председатель Госкомитета особо отметил, что азербайджанское государство, в частности, президент Ильхам Алиев, придает большое значение отношениям с Грузией.

По его словам, сегодня Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами: "В Грузии действует довольно большое количество азербайджанских компаний. Они вложили в экономику Грузии значительные инвестиции, что проявляется в экономическом развитии страны.

Примером этому может служить многосторонняя деятельность SOCAR. Есть широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития нашего сотрудничества. Основная цель встречи заключается в том, чтобы встретиться с представителями грузинской интеллигенции и узнать их мнение по этому вопросу".

На встрече выступили политолог Мамука Арашидзе, Симон Копадзе, Тенгиз Тхилава и другие.

Здесь также присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководитель представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов и другие.