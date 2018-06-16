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    Председатель Госкомитета по работе с диаспорой встретился с представителями грузинской интеллигенции

    Между Азербайджаном и Грузией подписано свыше 100 договоров и контрактов

    Тбилиси. 16 июня. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Грузией подписано свыше 100 договоров, контрактов и других документов. Эти документы создали прочную правовую основу для развития отношений между нашими странами". 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на встрече с представителями грузинской интеллигенции председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов

    Отметив о прочных дружеских отношениях между нашими странами и народами, председатель Госкомитета особо отметил, что азербайджанское государство, в частности, президент Ильхам Алиев, придает большое значение отношениям с Грузией.

    По его словам, сегодня Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами: "В Грузии действует довольно большое количество азербайджанских компаний. Они вложили в экономику Грузии значительные инвестиции, что проявляется в экономическом развитии страны. 

    Примером этому может служить многосторонняя деятельность SOCAR. Есть широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития нашего сотрудничества. Основная цель встречи заключается в том, чтобы встретиться с представителями грузинской интеллигенции и узнать их мнение по этому вопросу". 

    На встрече выступили политолог Мамука Арашидзе, Симон Копадзе, Тенгиз Тхилава и другие. 

    Здесь также присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководитель представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов и другие. 

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