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Председатель Госкомитета о задачах азербайджанской диаспоры в послевоенный период

Председатель Госкомитета о задачах азербайджанской диаспоры в послевоенный период В послевоенный период диаспоре следует использовать новые методы и подходы. К ним, в первую очередь, относятся усиление деятельности по формированию лобби, углубление связей с диаспорскими организациями дружественных стран и народов, в том числе стран-чле
Диаспора
23 апреля 2022 г. 13:30
Председатель Госкомитета о задачах азербайджанской диаспоры в послевоенный период

В послевоенный период диаспоре следует использовать новые методы и подходы. К ним, в первую очередь, относятся усиление деятельности по формированию лобби, углубление связей с диаспорскими организациями дружественных стран и народов, в том числе стран-членов Организации тюркских государств, усиление диаспорского движения с использованием новых технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

По его словам, для устранения имеющихся проблем необходимо усилить координацию между диаспорскими организациями, уделять внимание вопросам интеграции в местные общества, добиться общественно-политического развития, интенсифицировать связи с зарубежными СМИ, усилить лоббистскую деятельность и др.

"Основное место в программе нашей будущей деятельности занимает вовлечение азербайджанской диаспоры в процесс возрождения Карабаха на этапе возрождения нашей национальной государственности – на этапе Победы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri postmüharibə dövründə Azərbaycan diasporunun qarşısında duran vəzifələri açıqlayıb

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