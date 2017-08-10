Председатель азербайджанской диаспорской организации в Украине дал ответ на проармянскую статью газеты Kyiv Post

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов дал ответ на проармянскую статью в газете Kyiv Post от 4 августа. Агентство Report представляет ответ Х. Джавадова на эту статью, целью которой является внести раздор в азербайджано-украинские отношения.

"Есть известное сравнение пессимиста и оптимиста с помощью стакана с водой. Пессимисту он видится наполовину пустым, а оптимисту - наполовину полным. Но как назвать того, кто рассуждает о стакане и воде, вовсе не имея его под рукой и даже не имея желания ознакомится как с самим стаканом, так и с его содержимым?

Вопрос этот не праздный. Он появился после прочтения откровенно однобокой статьи в украинском англоязычном издании Kyiv Post от 4 августа. Называется статья "Алиев продолжает злоупотреблять правами".

Меня всегда интересовал процесс появления таких статей, мотивы тех, кто взялся за их публикацию. Вариантов тут несколько. Наиболее мягкое название тому, кто пускается в такого рода рассуждения - о предмете ему до конца неведомом и непонятном - дилетант. Хотя, вовсе не исключаю, что речь может идти и о так называемых "полезных идиотах", ввязавшихся в чужой спор, но с азартом, достойным лучшего применения. Наконец, можно также предположить, что мы имеем дело с банальными исполнителями оплаченного заказа определенных сил – "джинса" в украинской прессе всегда была в моде. Более того, по имеющимся у нас сведениям, большим любителем "джинсовых" статей в украинской прессе является один известный тут армянин, друг небезызвестного Саши-стомотолога, а проще говоря - Александра Януковича.

Известно нам и то, что владельцем Kyiv Post является британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур. В 2015 году украинский новостной еженедельник "Фокус" оценил состояние Захура в 500 млн долларов. Сюда вошли активы в сфере недвижимости, в гостиничном бизнесе, киноиндустрии, а также в области СМИ, включая англоязычную газету Kyiv Post. Так вот он, как нам удалось узнать, ни прямо, ни косвенно не влияет на политику издания Kyiv Post.

Это обстоятельство, если и не дает гарантированного ответа на вопрос о природе и причинах появления откровенно однобокой и лживой статьи об Азербайджане, то наводит на мысли о самодеятельности тех, кто ответственен за появление в Kyiv Post публикации, вызвавшей справедливое возмущение в рядах многочисленной армии членов Объединенной Диаспоры Азербайджанцев Украины (ОДАУ).

А не вызвать возмущение эта статья не могла по причине того, что в ней Азербайджан раскрашен в откровенно черный цвет. Дается там ссылка на дам и господ, давно и прочно оседлавших нишу грантоедства и торговли ненавистью к Родине. Тут тебе и супружеская чета, эмигрировавшая из Азербайджана в Европу и уже успевшая обзавестись там весьма солидной недвижимостью. Тут тебе и дама, которая не стесняется выпячивать свою любовь к представителям Армении, что вот уже два с половиной десятка лет оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Эта дама давно уже дует в одну с армянами дуду и по этой причине, мягко говоря, не уважаема в Азербайджане.

В общем, набор критиков традиционен. Как и набор поддерживающих их организаций. Но какова реальная им цена? Грош в базарный день. Потому, что в условиях продолжающейся более 25 лет оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, в условиях наличия более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, права которых нарушила Армения, кощунственно вообще слушать назидания этих организаций.

Они никак не смогли повлиять на торжество справедливости в столь важном вопросе, как принуждение Армении к освобождению наших земель, к возвращению в родные очаги всех изгнанных оттуда армянскими оккупантами азербайджанцев. Они не добились справедливого наказания для организаторов Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, хотя многие из них, включая президента РА Сержа Саргсяна, все еще живы и здоровы. А совсем недавно, после убийства армянскими карателями двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки, эти же организации проявили традиционное малодушие и отказались осуждать Армению за это чудовищное преступление. В данных условиях, все их высказывания в адрес нашей страны - пустой звук.

Но меня крайне удручает то, что весь этот набор лжи, с помощью которого традиционно проводится компания очернения Азербайджана, был использован в украинском СМИ. Поразительно, что о "преследованиях журналистов" говорится в газете страны, где за пару последних лет произошло несколько убийств представителей "четвертой власти". Олесь Бузина, Павел Шеремет были убиты, но заказчики этих преступлений не найдены. А еще из Украины ушел Савик Шустер, работавший тут даже во времена Януковича. О регулярных обысках в различных СМИ уже и говорить как-то неудобно. Так что, уж точно не украинскому СМИ выступать в роли ментора.

И не ему же критиковать Азербайджан за то, что в нашей стране чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева. Никто не виноват в том, что не было в новейшей истории Украины политика, сопоставимого по масштабу личности с Гейдаром Алиевым. При этом, хотелось бы напомнить еще и о том, что в честь экс-президента Украины Виктора Януковича была разбита целая площадь. Не в Украине, а в армянском городе Спитаке. Ясное дело, что эта площадь не сама по себе там появилась, а с согласия официального Киева. А действующий посол Армении в Украине Андраник Манукян активно выступал против ее закрытия. Только вот об этом, в статье издания Kyiv Post не было ни слова.

Как нет там ни слова о том, что Азербайджан за годы независимости совершил колоссальный экономический рывок, являясь ныне самым мощным государством всего Южного Кавказа. Просто напомню, что объем ВВП по Южному Кавказу составил более 75 млрд долларов США, 70% которых приходится на долю Азербайджана. Кроме того, 80% производства промышленных товаров на Южном Кавказе на общую сумму 20 млрд долларов США принадлежат Азербайджану

Кроме того, именно Азербайджан является воротами в Евразию, ключевым государством в системе транспортно-коммуникационных и энергетических коридоров. Превращение Азербайджана за последние несколько лет в решающий фактор транспортно-коммуникационных связей в мировом масштабе, а также перестройка многочисленных транзитных систем в рамках транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг, а также доведение их до уровня современных требований имеет большое значение.

В том числе и для Украины, с которой у нашей страны традиционно дружественные отношения. "Речь идет о том, чтобы задействовать ресурсный потенциал Азербайджана и транзитный потенциал Украины. Новый шелковый путь – это тоже очень перспективный проект", заявил в ходе официального визита в Азербайджан президент Украины Петр Порошенко. И это – правильные слова.

Азербайджан с радостью всегда делился всем, что представляло интерес у украинской стороны. В том числе и опытом. Не зря же министр социальной политики Украины Андрей Рева, посетивший в январе этого года Баку, особое внимание уделил знакомству с опытом Азербайджана относительно помощи беженцам и вынужденным переселенцам. О колоссальном впечатлении от посещения Азербайджана, о желании перенять многое из нашего опыта говорили многие украинские политики - мэр Киева Виталий Кличко, Генеральный прокурор Юрий Луценко, министр юстиции Павел Петренко.

Да о чем говорить, если в полнейшем восторге от Баку в интервью бакинскому СМИ поведала известная украинская певица, актриса, модель, победительница конкурса "Миссис мира" в 2008 году Камалия Захур - супруга владельца издания Kyiv Post. "Баку действительно красив. Город залит огнями. Приветливые и красивые люди. Комфортно и безопасно. Пожалуй, это главные критерии в оценке любого города мира, где население уверено в завтрашнем дне и его людям гарантирована безопасность и стабильность", заявила пани Камалия.

Но, о таком Баку, о таком Азербайджане в статье, вышедшей 4 августа в Kyiv Post не было ни слова. Как не было там сказано ничего об азербайджанцах, что плечом к плечу с украинцами стояли на Майдане Незалежности, совершая Революцию Достоинства. Не было там ничего и об азербайджанцах, отдавших свою жизнь в АТО, за независимость, целостность Украины. Перед читателем издания предстал совсем иной Азербайджан. Существующий только в воспаленном мозгу недоброжелателей нашей страны, с которыми невозможно вести спор о том, наполовину пуст или наполовину полон стакан с водой. Потому, что они будут утверждать, что он всегда и полностью пуст, даже если на столе и вовсе нет стакана с водой".