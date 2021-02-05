Предпринимательница из США: Очень хочу, чтобы моя внучка знала азербайджанский язык

"Все 44 дня карабахской войны мы жили от одной фронтовой сводки до другой"

Тунзала Эйнулла живет в США уже больше двадцати лет. Казалось, уже должна привыкнуть к новой стране, к работе, которая ее удовлетворяет во всех смыслах. Однако события второй карабахской войны, справедливо названной Отечественной, можно сказать, перевернули ее жизнь. В интервью Report предприниматель из американского штата Массачусетс Тунзала Эйнулла рассказывает о пережитом.

-Тунзала ханым, вы чувствуете себя уже американкой или все еще задержавшейся в Америке гостьей из Азербайджана?

- Ни то, ни другое. Прожив столько лет в этой стране, вырастив здесь своих детей, пройдя нелегкий путь от наемного работника до основателя собственной фирмы, нельзя считать себя гостьей. Но и забыть свои корни, откуда ты родом, какую древнюю культуру ты представляешь, тоже невозможно. Поэтому, как говорят здесь, "фифти фифти". Наполовину. Приехав сюда по green card, я начала жизнь с чистого листа. Нужно было вписываться в новый образ жизни.

- Ассимилироваться?

- И это тоже. Только я ассимиляцию понимаю не как отказ от самоидентификации, полный уход в чужую культуру, а как принятие новых правил общежития общества, в котором ты оказалась. Нам, старшему поколению, нашим детям сохранить свои корни легче, а вот дальше… Я очень хочу, чтобы моя внучка Арзу знала азербайджанский язык, а обо всем остальном вначале будем ей рассказывать мы, а потом она сможет воспользоваться современными технологиями и двигаться дальше. И это касается не только моей внучки. Таких детей здесь немало, и очень хотелось бы, чтобы Госкомитет по диаспоре оказал нам помощь - присылал детские книжки на азербайджанском языке, какие-то буклеты о наших городах и весях.

В 3-4-летнем возрасте заниматься по интернету, мне кажется, неразумно. Заказывать книги и пособия по интернету, скажу честно, не каждому родителю под силу. Поэтому такая помощь была бы очень полезной. Я думаю очень важно сделать так, чтобы подрастающее поколение знало и помнило родину своих родителей, свои этнические корни. Наша молодая диаспора по сравнению с другими нуждается в притоке молодых сил. Я очень люблю свою Родину, простите за пафос, и мечтаю о том, чтобы она расцветала все больше с каждым днем во всех сферах - экономической, политической, культурной. Теперь, когда наша армия вместе со всем народом освободила оккупированные армянами земли, наступает новый этап созидания, и родина всегда может рассчитывать на помощь соотечественников. Все 44 дня карабахской войны мы жили от одной фронтовой сводки до другой.

- В условиях пандемии было сложно что-то делать?

- Освобождение Шуши для нас, здешних азербайджанцев, стало не просто праздником. Это были необыкновенные эмоции, их даже не с чем сравнить. Я думаю, что меня поймет каждый азербайджанец, где бы он ни жил. Мы провели праздничное шествие. Правда, заранее обратились в полицию, потому что не хотели, чтобы повторилось случившееся в Лос-Анжелесе, когда разъяренная толпа армян напала на наших мирных демонстрантов. К счастью, у нас все прошло спокойно. Мы быстро сорганизовались уже с начала войны.

- Кто это – мы?

- Мы - это наша диаспорская организация – Азербайджанское общество Новой Англии. Мы думали, как помочь семьям шехидов, раненым, близким тех, кто погиб в моей родной Гяндже и других мирных городах из-за ракетного обстрела армян. Решили устраивать благотворительные базары с тем, чтобы заработанные деньги послать в помощь пострадавшим семьям в Азербайджане. Готовили наши национальные блюда, да и другую еду, и реализовывали ее, попросту говоря, продавали на улицах. Потому что здесь с удовольствием приобретают уличную еду. Такие акции проводились не единожды и не только в Массачусетсе, но и в других штатах Новой Англии –Конектикуте, Мэне , Род-Айленде. Теперь мы пытаемся наладить контакты еще с двумя штатами этого региона - Нью-Гэмпширом и Вермонтом. А заработанные деньги мы послали на родину. Хочу подчеркнуть, что во всех наших мероприятиях активно участвовали и наши турецкие братья - члены турецкой общины.

- Диаспорская деятельность – это, как правило, совместные праздники, воскресные школы, встречи соотечественников. Чем вы теперь занимаетесь, так сказать, в мирное время?

- Поскольку в нашей организации - Азербайджанском обществе Новой Англии люди самых разных специальностей и интересов, мы решили свести свою работу к тому, что способно объединить всех - пропаганде азербайджанской культуры. Культура, на мой взгляд,- самый короткий путь к сердцу других людей. Поэтому мы каждое воскресенье проводим event – мероприятия, концерты, встречи, фестивали, во время которых знакомим слушателей с азербайджанской музыкой, историей, выдающимися представителями нашей культуры, внесшими вклад в мировое искусство. Недавно, на новогоднем концерте выступал джазмен Эмин Афрасияб и его супруга вокалистка Лейла Бабаева. Они, как и многие другие исполнители, имели большой успех. Америка, как известно, - котел разных культур, поэтому здесь с большим интересом относятся к искусству других стран.

- Вы –опытный предприниматель, нашедший свою нишу в новой для себя стране. Не хотели бы вы организовать какие-то совместные проекты с представителями нашей страны? Есть ли у вас какие-то задумки по этому поводу?

- Я закончила химико-технологический факультет АзИИ (теперь Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Переехав в Штаты, до того, как создать около десяти лет назад свое дело, я долгое время работала в разных компаниях: компании, которая производила различные растворы для сельского хозяйства, медицинских учреждений: жидкие мыла, дезодоранты, посудомоечные средства и т.д. Но мне захотелось делать нечто другое. В мире значительно больше стало людей, которые предпочитают пользоваться натуральные продуктами. И это касается не продуктов питания, но и средств ухода за телом, кожей, словом, речь идет о косметической продукции. Ее широко используют различные салоны, ее с удовольствием приобретают покупатели в торговых объектах.

Моя компания - Dilaura Naturals производит косметику, изготовленную только из органических и натуральных масел. Использую гранатовое масло, розовое масло из шипов розы, масло кунжута, масло дерева ши, рисовое масло и многие другие. Я пыталась связаться с Баку по поводу организации продаж продукции нашей фирмы в Азербайджане. И дело не только в расширении рынка моей продукции. Я хотела, чтобы мои соотечественники тоже пользовались качественными натуральными товарами, не наносящими вред здоровью. Но, к сожалению, реакции на мои предложения не поступило. Я думаю, что надо искать новые пути. Мне к этому не привыкать.

Элеонора Абаскулиева