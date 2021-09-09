Правящая партия Грузии об обвиняемом в убийстве азербайджанце

"Партийная принадлежность и участие в политических процессах лица, обвиняемого в убийстве Шанай Брук, не создает оснований для инсинуаций".

"Партийная принадлежность и участие в политических процессах лица, обвиняемого в убийстве Шанай Брук, не создает оснований для инсинуаций".

Как передает грузинское бюро Report, об этом член правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе сказал, комментируя информацию о том, что обвиняемый в убийстве Рафаэль Мурсагулов является членом партии.

По его словам, в случае доказательства вины Р. Мурсагулова, он будет привлечен к ответственности.

Другой член партии "Грузинская мечта" Гиви Миканазде назвал ошибочным привлечение внимания к вопросу о членстве Р. Мурсагулова в правящей партии: "Сегодня в интернете и социальных сетях распространилась информация о том, что он некогда был активным членом партии "Единого национального движения". Партийная принадлежность человека, обвиняемого в совершении преступления, не имеет никакого значения для Министерства внутренних дел", - сказал он.

По словам представителя партии, у "Грузинской мечты" имеются десятки тысяч сторонников и сложно выявить, каковы их мысли и намерения: "Грузинская мечта" не может нести ответственность за преступное деяние конкретного лица".