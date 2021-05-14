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Правительство Грузии решит поднятую в публикации Report проблему

Правительство Грузии решит поднятую в публикации Report проблему В парке, носящем имя видного общественно-политического деятеля, писателя и публициста Наримана Нариманова, в центре Марнеульского района Грузии будут проведены восстановительные работы.
Диаспора
14 мая 2021 г. 13:30
Правительство Грузии решит поднятую в публикации Report проблему

В парке, носящем имя видного общественно-политического деятеля, писателя и публициста Наримана Нариманова, в центре Марнеульского района Грузии будут проведены восстановительные работы.

Работы будут проводиться в рамках программы правительства Грузии "Обновленные регионы", сообщает грузинское бюро Report.

Госпрограмма предусматривает реализацию ряда инфраструктурных проектов в муниципалитетах Рустави, Болниси, Гардабани, Дманиси, Тетри-Цкаро и Цалка региона Квемо Картли.

Отметим, что памятник Н.Нариманову в зоне отдыха, расположенной перед зданием муниципалитета Марнеульского района, был капитально отреставрирован в мае прошлого года, но парк долгие годы находится в запущенном состоянии.

Report поднимал эту проблему в одной из своих публикаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan hökuməti “Report”un qaldırdığı problemin həlli ilə bağlı qərar verib

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