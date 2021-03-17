Правительство Грузии ответило на обращение азербайджанцев

Администрация правительства Грузии ответила на обращение 10 НПО, в которых представлены азербайджанцы, об отмене комендантского часа в день празднования Новруза.
Об этом грузинскому бюро Report сообщил один из авторов обращения, глава организации "Актуал медиа" Илькин Гусейнов.
По его словам, в ответном письме указано, что обращение перенаправлено в Госагентство по вопросам религии: "Администрация правительства попросила агентство рассмотреть вопросы в соответствии с полномочиями и проинформировать заинтересованную сторону о результатах".
Обращение НПО было представлено в Администрацию правительства 11 марта. В обращении высказывалась просьба на день отменить комендантский час 21 марта во избежание правонарушений во время традиционного празднования Новруза.
Правительство Грузии в ночь с 6 на 7 января текущего года на один день отменило комендантский час в связи с Рождеством.
Перенаправление обращения азербайджанцев в Госагентство по вопросам религии говорит о том, что в Грузии праздник Новруз воспринимается не как светский праздник, символизирующий приход весны, а неверно воспринимается как религиозный праздник.