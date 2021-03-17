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Правительство Грузии ответило на обращение азербайджанцев

Правительство Грузии ответило на обращение азербайджанцев Обращение перенаправлено в Госагентство по вопросам религии
Диаспора
17 марта 2021 г. 10:09
Правительство Грузии ответило на обращение азербайджанцев
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Администрация правительства Грузии ответила на обращение 10 НПО, в которых представлены азербайджанцы, об отмене комендантского часа в день празднования Новруза.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил один из авторов обращения, глава организации "Актуал медиа" Илькин Гусейнов.

По его словам, в ответном письме указано, что обращение перенаправлено в Госагентство по вопросам религии: "Администрация правительства попросила агентство рассмотреть вопросы в соответствии с полномочиями и проинформировать заинтересованную сторону о результатах".

Обращение НПО было представлено в Администрацию правительства 11 марта. В обращении высказывалась просьба на день отменить комендантский час 21 марта во избежание правонарушений во время традиционного празднования Новруза.

Правительство Грузии в ночь с 6 на 7 января текущего года на один день отменило комендантский час в связи с Рождеством.

Перенаправление обращения азербайджанцев в Госагентство по вопросам религии говорит о том, что в Грузии праздник Новруз воспринимается не как светский праздник, символизирующий приход весны, а неверно воспринимается как религиозный праздник.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti azərbaycanlıların müraciətinə cavab verib

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