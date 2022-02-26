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Правительственных чиновников Германии призвали дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду

Правительственных чиновников Германии призвали дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида в адрес правительственных чиновников и депутатов Бундестага Германии направлены официальные обращения.
Диаспора
26 февраля 2022 г. 16:19
Правительственных чиновников Германии призвали дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида в адрес правительственных чиновников и депутатов Бундестага Германии направлены официальные обращения.

Об этом Report сообщил председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев.

По его словам, обращение было организовано Альянсом и Германо-азербайджанским домом культуры и было адресовано ряду известных общественных деятелей и ученых.

В обращении содержится подробная информация о событиях в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооруженные силы при поддержке 366-го мотострелкового полка советской армии напали на город Ходжалы и с невиданной жестокостью совершили геноцид против мирного азербайджанского населения.

Было отмечено, что в ходе событий были зверски убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 487 мирных жителей были тяжело ранены, а 1 275 человек взяты в заложники.

Н.Абдуллаев добавил, что в обращении также отмечается, что Ходжалинский геноцид в настоящее время признан рядом стран, и призвал представителей правительства Германии и депутатов Бундестага дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya hökumət nümayəndələri Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməyə çağırılıb

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