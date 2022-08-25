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Потомок Иреванского хана побывал в Карабахе

Потомок Иреванского хана побывал в Карабахе Потомок Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани начал свою поездку в Карабах с освобожденного от оккупации Физулинского района.
Диаспора
25 августа 2022 г. 17:17
Потомок Иреванского хана побывал в Карабахе

Потомок Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани начал свою поездку в Карабах с освобожденного от оккупации Физулинского района.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В ходе визита, который был организован при поддержке и организации Госкомитета, Иревани и члены его семьи осмотрели руины центра города Физули, а также увидели разрушенную армянами мечеть. Сотрудник представительства президента в Карабахском экономическом районе подробно информировал гостей о восстановительных и строительных работах, проведенных в период после войны.

Амир Али Сардари Иревани отметил что впервые приехал в Баку два года назад: "Я мечтал побывать в Карабахе. И вот теперь я здесь, в Карабахском регионе. То, что армяне сотворили на этих землях, это ужасно. Но наравне с этим я вижу здесь новый аэропорт. Строительные работы полностью меняют облик региона. Я очень рад, что нахожусь здесь".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrəvan xanının nəticəsi Qarabağa gedib

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