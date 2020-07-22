Посольство Грузии в Азербайджане обратилось к желающим вернуться на родину гражданам

Диппредставительство призвало граждан Грузии пройти регистрацию до возвращения в страну

Посольство Грузии в Азербайджане обратилось к желающим вернуться на родину гражданам.

Как передает Report, диппредставительство призвало граждан Грузии пройти регистрацию до возвращения в страну.

Сообщается, что граждане могут пройти регистрацию, позвонив в посольство по номеру "горячей линии" (050) 250 07 10 или посетив посольство: "Ни один гражданин, который не прошел регистрацию, не должен по своему желанию ехать на КПП, иначе его через границу не пустят".

В информации подчеркивается, что каждый вернувшийся в Грузию гражданин будет помещен на 14-дневный карантин.

140 оставшихся в Азербайджане граждан Грузии собрались у КПП "Сыныг Керпю" и ждут, когда смогут въехать в страну.