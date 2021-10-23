Посольство Азербайджана в Украине провело День открытых дверей в Харькове

Посольство Азербайджана в Украине провело День открытых дверей для соотечественников, проживающих в Харькове.

Посольство Азербайджана в Украине провело День открытых дверей для соотечественников, проживающих в Харькове.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на встрече, состоявшейся в почетном консульстве Азербайджана в Харькове, консул посольства Гусейн Марджанов отдельно выслушал обращения наших соотечественников, обсудил их проблемы. Ряд вопросов был решен на месте.

H.Марджанов отметил, что для более эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, проживающие в Украине, посольство будет продолжать такие встречи в разных городах страны. Целью интенсивного проведения выездных встреч с соотечественниками является изучение их проблем и принятие соответствующих решений.