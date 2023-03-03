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Посол Турции поблагодарила руководство Дома Азербайджана в Эстонии

Посол Турции поблагодарила руководство Дома Азербайджана в Эстонии Посольство Турции в Эстонии выразило благодарность руководству Дома Азербайджана в Эстонии.
Диаспора
3 марта 2023 г. 18:55
Посол Турции поблагодарила руководство Дома Азербайджана в Эстонии

Посольство Турции в Эстонии выразило благодарность руководству Дома Азербайджана в Эстонии.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В письме посла Турции Башак Тюркоглу главе Дома Азербайджана в Эстонии Ниязи Гаджиеву говорится:

"Мы благодарны Вам за то, что вы открыли двери Дома Азербайджана для сбора помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции. Выражаем благодарность нашим братьям-азербайджанцам в Эстонии, которые протянули руку помощи сразу после стихийного бедствия. Приносим извинения за неудобства в течение последних трех недель, вызванные кампанией по сбору помощи".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Estoniyadakı Azərbaycan Evinin rəhbərliyinə minnətdarlıq edib

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