Политик азербайджанского происхождения избран депутатом парламента Турции

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Политик азербайджанского происхождения Шамиль Айрым избран депутатом парламента Турции.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, он победил от Партии националистического движения (ПНД) на прошедших 24 июня в Турции внеочередных президентских и парламентских выборах.

Ш.Айрым в парламенте 27-го созыва будет представлять Стамбул.

В связи с этим председатель Госкомитета Фуад Мурадов позвонил Ш.Айрыму и поздравил, обсудил перспективы будущего сотрудничества.

Ш.Айрым в свою очередь выразил желание, чтобы Турция и Азербайджан всегда были сильными:

"Я в будущей деятельности также буду стараться для развития связей между нашими странами. Сотрудничество с Госкомитетом по работе с диаспорой продолжится, буду интересоваться заботами азербайджанцев в Турции. Естественно, освобождение Карабаха - самое большое наше желание и цель. Я готов сделать все возможное в этом направлении".

Турецкий депутат также подчеркнул, что во время визита в Азербайджан встретится с Фуадом Мурадовым.

Отметим, что Ш.Айрым был представлен в 20 и 21 созывах парламента.