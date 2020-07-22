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Полиция Франции не позволила раскрыть армянский флаг, азербайджанцы проводят акцию поддержки

Полиция Франции не позволила раскрыть армянский флаг, азербайджанцы проводят акцию поддержки Проживающие во Франции азербайджанцы проводят акцию протеста перед посольством Армении в Париже Как передает парижское бюро Report, наши соотечественники выражают протест против провокации Армении, начавшейся с 12 июля на границе с Азербайджаном
Диаспора
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22 июля 2020 г. 18:07
Полиция Франции не позволила раскрыть армянский флаг, азербайджанцы проводят акцию поддержки

Проживающие во Франции азербайджанцы проводят акцию протеста перед посольством Армении в Париже.
Как передает парижское бюро Report, наши соотечественники выражают протест против провокации Армении, начавшейся с 12 июля на границе с Азербайджаном, в Товузском районе.
Проживающие во Франции армяне пытались воспрепятствовать проведению акции азербайджанцами, однако попытка провокации с их стороны была пресечена. Полиция Парижа не позволила развевать флаги Армении и сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.


Большое количество проживающих в различных городах Франции наших соотечественников прибыли в столицу для участия в акции. Память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, почтили минутой молчания, после был исполнен государственный гимн Азербайджана.
Затем общественность Франции проинформировали о провокационных деяниях Армении.

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Версия на азербайджанском языке Fransa polisi Ermənistan bayrağının açılmasına imkan verməyib, azərbaycanlılar dəstək aksiyası keçiriblər
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