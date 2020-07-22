Полиция Франции не позволила раскрыть армянский флаг, азербайджанцы проводят акцию поддержки

Проживающие во Франции азербайджанцы проводят акцию протеста перед посольством Армении в Париже Как передает парижское бюро Report, наши соотечественники выражают протест против провокации Армении, начавшейся с 12 июля на границе с Азербайджаном

Проживающие во Франции азербайджанцы проводят акцию протеста перед посольством Армении в Париже.

Как передает парижское бюро Report, наши соотечественники выражают протест против провокации Армении, начавшейся с 12 июля на границе с Азербайджаном, в Товузском районе.

Проживающие во Франции армяне пытались воспрепятствовать проведению акции азербайджанцами, однако попытка провокации с их стороны была пресечена. Полиция Парижа не позволила развевать флаги Армении и сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.



Большое количество проживающих в различных городах Франции наших соотечественников прибыли в столицу для участия в акции. Память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, почтили минутой молчания, после был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Затем общественность Франции проинформировали о провокационных деяниях Армении.