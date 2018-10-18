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    Похищенная в Грузии 17-летняя азербайджанка найдена

    Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ Найдена 17-летняя азербайджанка, похищенная 12 октября из своего дома в селе Лембели грузинского района Сагареджо. 

    Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии. 

    Как заявили в МВД, после пятидневных поисков Х.М. обнаружили в селе Джандар Марнеульского района. 

    Отмечается, что каких-либо проблем в состоянии здоровья девушки нет. 

    На данный момент она находится под наблюдением психологов. 

    Следственные мероприятия по факту продолжаются. 

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