Похищенная в Грузии 17-летняя азербайджанка найдена

Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ Найдена 17-летняя азербайджанка, похищенная 12 октября из своего дома в селе Лембели грузинского района Сагареджо.
Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.
Как заявили в МВД, после пятидневных поисков Х.М. обнаружили в селе Джандар Марнеульского района.
Отмечается, что каких-либо проблем в состоянии здоровья девушки нет.
На данный момент она находится под наблюдением психологов.
Следственные мероприятия по факту продолжаются.
Cəmilə BabayevaАвтор новости
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