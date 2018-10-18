Похищенная в Грузии 17-летняя азербайджанка найдена

Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ Найдена 17-летняя азербайджанка, похищенная 12 октября из своего дома в селе Лембели грузинского района Сагареджо.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Как заявили в МВД, после пятидневных поисков Х.М. обнаружили в селе Джандар Марнеульского района.

Отмечается, что каких-либо проблем в состоянии здоровья девушки нет.

На данный момент она находится под наблюдением психологов.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.