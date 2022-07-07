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Почтена память казахского шехида Первой Карабахской войны Ербола Барымбекова

Почтена память казахского шехида Первой Карабахской войны Ербола Барымбекова В селе Кулан Жамбылского района Казахстана почтили память казаха Ербола Барымбекова, героически погибшего во время Первой Карабахской войны в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.
Диаспора
7 июля 2022 г. 10:14
Почтена память казахского шехида Первой Карабахской войны Ербола Барымбекова

В селе Кулан Жамбылского района Казахстана почтили память казаха Ербола Барымбекова, героически погибшего во время Первой Карабахской войны в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном Ассоциацией азербайджанцев Казахстана и близкими родственниками шехида, приняли участие местные жители, боевые товарищи покойного и члены нашей диаспоры.

Участники церемонии, почтившие память Ербола Барымбекова, сообщили, что в 1993 году он, никому не сказав, покинул Казахстан. Из-за отсутствия вестей о нем на родине его считали пропавшим без вести. Его родители скончались, так и не узнав, что их сын героически сражался в рядах Азербайджанской армии, погиб и был похоронен на II Аллее шехидов в Баку. Только спустя 28 лет родственники узнали от боевых товарищей отважного бойца о месте его захоронения.

При поддержке азербайджанской диаспоры родственники покойного побывали Баку и посетили вместе с сотрудниками посольства Казахстана в Азербайджане и боевыми товарищами Ербола его могилу на II Аллее шехидов.

Когда началась Первая Карабахская война, Ербол Барымбеков добровольно приехал в Азербайджан и вступил в ряды армии. Будучи разведчиком, Ербол показал себя в боевых операциях и был примером для сослуживцев. Он героически сражался в Муровдаге и Тертер-Агдеринской зоне, руководил разведывательной группой, участвовал в важных операциях, 8 раз выполнял задания в тылу врага. 20-летний юноша героически погиб в бою 20 апреля 1994 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci Qarabağ müharibəsinin qazaxıstanlı şəhidinin anım mərasimi keçirilib

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