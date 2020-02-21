По запросу Report в Тбилиси заменят таблички на улице Ахмеда Джавада

Тбилисский городской совет (cакребуло) взял под контроль вопрос, связанный с заменой табличек с названием на улице, носящей имя великого азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

Об этом в ответ на запрос грузинского бюро Report сообщили в комиссии совета по именам и символикам.

В запросе агентства отмечается, что в названии улицы в Тбилиси в честь известного азербайджанского поэта, общественного деятеля и автора государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада, который перевел с языка оригинала на азербайджанский язык поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", допущены серьезные ошибки. Report напомнил, что 5 мая этого года исполняется 128 лет со дня рождения А.Джавада: "Исправление ошибок на табличках с названием улицы стало бы данью уважения памяти поэта".

В ответ на это в комиссии заявили, что будут приняты меры для устранения этих ошибок.

Грузинское бюро Report будет держать этот вопрос в центре внимания.

Отметим, что улица Ахмеда Джавада находится в районе Исани города Тбилиси. Данная улица носит имя известного поэта с 2011 года. В табличках с названием улицы имя и фамилия известного писателя на грузинском языке написаны верно, но в написании на английском языке допущена ошибка, фамилия поэта указана как "Джавадан".