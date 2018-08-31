По стопам Гейдара Алиева - от Астрахани до Ульяновска - РЕПОРТАЖ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Общенациональный лидер Гейдар Алиев в свое время сделал многое для углубления азербайджано-российских связей. Охват деятельности столь масштабного политического деятеля в период нахождения в составе руководства СССР включал в себя многие сферы, в которых он оставил заметный след. В частности, это было заметно в Поволжье. Спустя многие годы, благодаря деятельности Фонда Гейдара Алиева, здесь были осуществлены крупные социально-экономические проекты, призванные увековечить память об общенациональном лидере и расширить двухсторонние связи.

Следуя по стопам Гейдара Алиева от Астрахани до Ульяновска можно наглядно убедиться в масштабности деятельности и величии великого сына азербайджанского народа, своими делами оставившего о себе светлую память в России.

Оказавшись в этот раз в Астрахани, мне невольно вспомнились кадры из российской комедии «День выборов 2». Съёмки этого фильма проводились на центральных улицах и достопримечательностях Астрахани. Прогуливаясь по городу, передо мной постоянно мелькали кадры из этого фильма – так ярко и живописно создатели кинокартины передали красоту этого города. Жаль, что в эти кадры не попали многочисленные проекты, созданные в Астрахани по инициативе Фонда Гейдара Алиева, которые приумножили и без того величественную архитектуру каспийской жемчужины России. Это памятник Гейдару Алиев, оживленный сквер вокруг него, детский городок «Мечта» с одноименным кафе, пешеходный мост в честь дружбы России и Азербайджана и многое другое. В этом году к этому списку добавился и Азербайджанский деловой центр, призванный расширить двухстороннее экономическое сотрудничество.

В свою очередь, в дни моего пребывания в Астрахани в местных кинотеатрах шел показ российской кинокомедии «Килиминджара», в главных ролях которой снялись Павел Прилучный и Ирина Старшенбаум. Съемки этой романтической кинокомедии велись в Баку и, судя по разговорам смотревших этот фильм астраханцев, они также как и герои кинокартины хотят попасть в столицу Азербайджана.

Приехать сюда и не вкусить знаменитый астраханский арбуз, было бы большим упущением. Было бы прекрасно, если в Баку организовали Неделю астраханского арбуза, чтобы жители Азербайджана вкусили эту полезную ягоду. А в ответ провести в Астрахани Неделю азербайджанского чая, а то стараниями краснодарской фабрики «Азерчай» россияне не знают настоящий аромат этого напитка, дарящего приподнятое настроение и здоровье. Мои российские друзья и знакомые, прослышав, что я еду в их края, всегда просят принести им «Азерчай», произведенный в Азербайджане. Это чай с чабрецом полезный для пищеварения и при мужских болезнях, а также с корицей и гвоздикой, смягчающий по их словам последствия похмелья.

В расположенном в 342 километрах от Астрахани Волгограде красуется величественный Парк дружбы: Волгоград-Баку. Этот парк был заложен участниками четвертого международного форума «Россия-Азербайджан: межрегиональный диалог-2013» в центре Волгограда 5 июня 2013 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Парк уже превратился в одно из любимых мест отдыха горожан. На его территории находится множество объектов: фонтан и скамейки в форме азербайджанского национального орнамента буты, детские площадки, игровые зоны, мини-копия символа Баку - Девичья башня, монумент Гейдару Алиеву, мемориальные стелы в память об азербайджанцах- героях Великой Отечественной войны.

Прогуливаясь по парку можно ощутить себя в Баку, близко узнать историю и культуру азербайджанского народа. Здесь часто проводят различные мероприятия. Парк находится перед стадионом «Волгоград-Арена», на котором состоялись матчи между сборными Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, а также Японии и Польши в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года. Многие иностранные болельщики добирались до стадиона именно через Парк дружбы: Волгоград-Баку.

Стоит отметить, что городские власти не успевали по срокам к подготовке парков для проведения матчей. К началу мая не успели даже обустроить Центральный парк культуры и отдыха Волгограда, через территорию которого болельщики должны были пройти к стадиону. Зато Парк дружбы: Волгоград-Баку как и всегда удивлял своим зеленым газоном и приятной аурой. Поэтому большинство болельщиков предпочли пройти к стадиону через этот парк. Можно смело утверждать, что Парк дружбы: Волгоград-Баку заметно смягчил впечатление иностранных болельщиков о городе, печально известном своими плохими дорогами.

Следующим пунктом моего посещения стал город Ульяновск. Оказавшись в этом городе благодаря неугасаемому стремлению к путешествиям почетного гражданина Астрахани и председателя правления общественной организации «Азербайджанский центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству» Адалята Гусейнова и приглашению главы местной азербайджанской общины Исламу Гусейнову, меня впечатлила панорама самой длинной реки Европы - на территории Ульяновска Волга достигает своей наибольшей ширины – около 36 км.

Этот город расположен на слиянии рек Волги, Свияги и подземной Симбирки. Ульяновск уникален тем, что это единственное место на земном шаре, где две полноводные реки – Волга и Свияга сходятся на расстоянии полутора километров, но протекают в противоположные стороны.

Ульяновск - родина российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ильича Ленина, город-музей под открытым небом, где буквально каждый дом, каждый памятник, каждая площадь и сквер напоминает о вожде мирового пролетариата. В городе даже сохранился двухэтажный дом, в котором жил Ленин. Здесь также родились классик русской литературы Иван Гончаров, министр-председатель Временного правительства Александр Керенский, жил и учился известный советский физик Игорь Курчатов, а в частном пансионе воспитывался основоположник русского сентиментализма Николай Карамзин.

Известен Ульяновск и тем, что является авиационной столицей России. Неподалеку от центрального аэропорта расположен и единственный в России Головной отраслевой музей истории гражданской авиации – уникальный парк с десятками самолетов, который привлекает внимание туристов. С недавних пор город объявлен родиной известного сказочного персонажа – Колобка. Ему даже установили памятник. Скульптура представляет собой копию сказочного персонажа, сидящего на большом камне, котором сделана шутливая надпись:

«Руку мою пожмёшь — верного друга найдёшь;

щёку мою потрёшь — любовь обретёшь;

а монетку оставишь — богатым станешь!».

Другой популярной достопримечательностью Ульяновска является памятник букве «ё». В русском языке имеется более 12 тысяч слов с использованием этой буквы. До XVIII века буквы «ё» не существовало, вместо этого использовали сочетание «йо». Официальной датой рождения буквы «ё» признают 17 августа 1796 года. Именно в это время Николай Карамзин в своём произведении «Аониды» впервые отпечатал букву «ё» в слове «слёзы» на 166-й странице. Ни одна экскурсия по Ульяновску не обходится без посещения памятника букве «ё» и обязательного фото с ним.

Кстати этот памятник находится на пешеходной улице в центре Ульяновска называемом бульвар Новый Венец. Расположенный на самой высокой точке Ульяновской горы с прекрасным видом на Волгу этот бульвар является любимым местом отдыха жителей. Именно здесь, на вершине горы, боярин Богдан Хитрово в 1648 году заложил ныне не существующую крепость. Вокруг нее впоследствии и возник город Синбирск, который через 130 лет поменял в названии букву «н» на букву «м», а в 1924 году стал Ульяновском.

С бульвара хорошо виден «Президентский мост» через реку Волгу. До ввода в эксплуатацию Крымского он считался самым длинным мостом в России. Кстати, в торжественной церемонии его открытия принял участие президент Ильхам Алиев вместе с Дмитрием Медведевым, который в тот момент являлся главой РФ.

Вышеперечисленные достопримечательности, в первую очередь связанные с Лениным, и привлекли сюда большой поток иностранных туристов на время проведения Чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что Ульяновск не стал одним из городов-организаторов чемпионата мира, здесь приняли несколько десятков болельщиков.

Одним из них оказался … Ленин. Он приехал в Ульяновск среди колумбийских болельщиков. 57-летний Ленин Серафим Рейес Ореойе, в студенческие годы проживавший в России, вернулся в эту страну в качестве переводчика на время проведения чемпионата мира. Его отец был коммунистом, и недолго думая после рождения сына дал ему имя в честь Владимира Ленина. Несмотря на старания, встретиться с колумбийской тезкой Ленина мне не удалось, но это помогло хорошенько познакомиться с Ульяновском.

В частности, найти памятник видному азербайджанскому деятелю Нариману Нариманову, открытому в декабре 1977 года. Этот памятник является даром трудящихся Азербайджанской ССР и установлен на проспекте, названном в честь Нариманова. На открытии памятника присутствовала делегация из Азербайджанской ССР во главе с Гейдаром Алиевым.

Позднее судьба приведет Гейдара Алиева в этот город еще раз. В июне 1983 году уже на посту первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев возглавил госкомиссию и организовал работы по ликвидации последствий катастрофы теплохода «Александр Суворов», который врезался в несудоходный восьмой пролет моста через Волгу под Ульяновском, в результате чего погибли по разным оценкам от 176 до 600 человек.

С именем великого сына азербайджанского народа связан и вышеупомянутый «президентский мост» в Ульяновске. К принятию решения о строительстве моста в начале 1980-х годов имел отношение Гейдар Алиев. В связи с этим на церемонию официального открытия первой очереди моста 24 ноября 2009 года был приглашен достойный продолжатель курса Гейдара Алиева - президент Азербайджана Ильхам Алиев.

11 июля 2008 года в Ульяновске был открыт памятник Гейдару Алиеву. Это произошло по инициативе руководителя Ульяновской азербайджанской диаспоры Ислама Гусейнова. Территория, на которой расположен памятник, получила название площадь имени Гейдара Алиева и стала символом дружбы между Россией и Азербайджаном. В ноябре 2009 года она была торжественно открыта президентами Ильхамом Алиевым и Дмитрием Медведевым. Площадь стала излюбленным местом для отдыха и встреч гостей и жителей Ульяновска. Помимо этого, поблизости от площади расположена средняя школа № 78, гордо носящая имя Гейдара Алиева. В 2010 году Фондом Гейдара Алиева произведен капитальный ремонт этой школы, а в 2015 году этому учебному заведению было присвоено имя Гейдара Алиева.

Проекты, возвеличивающие память Гейдара Алиева, связали двух азербайджанцев, носящих одинаковые фамилии и цели. Речь идет о почетном гражданине Астрахани Адаляте Гусейнове и руководителе азербайджанской диаспоры Ульяновска Исламе Гусейнове.

Благодаря инициативе Адалята Гусейнова в Астрахани по линии Фонда Гейдара Алиева были осуществлены грандиозные социально-экономические проекты. А Ислам Гусейнов в настоящее время является единственными руководителем азербайджанской диаспоры, который проводит самое большое количество мероприятий, связанных с именем Гейдара Алиева.

В связи с этим несколько месяцев назад между Адалятом и Исламом Гусейновыми было достигнуто соглашение о проведении мероприятий по случаю 95-летия со дня рождения Г.Алиева. В силу ряда причин И.Гусейнов не смог приехать в Астрахань, зато оказал радушный прием прибывшим в Ульяновск гостям.

Первым делом однофамильцы возложили цветы к памятнику Гейдару Алиева, почтив его светлую память. И.Гусейнов предоставил информацию о многочисленных проектах, реализованных с участием азербайджанцев, проживающих в Ульяновской области – проведение Кубка Дружбы народов по мини-футболу, создание азербайджанской команды по мини-футболу «Нефтчи» и воскресной школы для азербайджанских детей, также танцевального ансамбля «Бахар».

После прогулки воскресным утром по скверу Гейдара Алиева, нам была показана школа № 78 имени Гейдара Алиева. Первое, что бросается в глаза в этом учебном заведении - прививаемый школьникам дух братства и добрососедства между Азербайджаном и Россией. Свидетельством этому являются нарисованные школьниками разных национальностей рисунки, олицетворяющие российско-азербайджанскую дружбу и установленные в коридоре, ведущем в Зал Азербайджана.

Перед самым входом в Зал Азербайджана установлена фотоиллюстрация портрета Ильхама Алиева, нарисованного местным художником Аликом Сулеймановым. В самом зале собраны книги о культуре и истории Азербайджана, демонстрируются национальная одежда, ковры и музыкальные инструменты, расположены стенды о деятельности Фонда Гейдара Алиева, творческие работы школьников в рамках проекта «Сказки России и Азербайджана», существует уголок с фотографиями визита Ильхама Алиева в Ульяновск, а также отражены фотоматериалы о деятельности Гейдара Алиева.

А.Гусейнов выразил свое восхищение тому, как со вкусом и щепетильной детальностью оформлен Зал Азербайджана. По словам И.Гусейнова, школьные годы оказывают видное влияние на формирование будущих граждан России. «Представьте, что в общественных сферах не только Ульяновска, но и всей России в ближайшем будущем окажутся выпускники школы имени Гейдара Алиева. Многие из них достигнут определенных высот, и они, также как и мы, будут с гордостью говорить о том, что окончили школу, носящую имя великого сына азербайджанского народа», - отметил он.

Позднее, вернувшись на территорию площади Гейдара Алиева, я заметил отдыхающих здесь людей. Прогуливавшаяся по парку с детской коляской молодая женщина, с виду похожая на русскую из-за светлой кожи и волос, услышав, что ее ребенок захныкал, взяла младенца на руки, сказав: «Гяль балам, гяль». Эти слова женщины ошеломили меня, на миг подумавшего, что подобное действие происходит не в Ульяновске, а в Баку. Но через мгновение в голову пришла догадка о том, что в Ульяновске проживают также татары, чья речь очень близка к азербайджанскому языку. Моя догадка оправдалась. Женщину звали Гульназ. Она проживает поблизости от площади Гейдара Алиева, и каждое утро прогуливает здесь своего младенца.

Оказался рядом и ученик 7-го класса школы № 78 Дмитрий Петров, который удивил меня широкими познаниями об Азербайджане. Все вокруг, обращение Гульназ к своему младенцу, разговор с Дмитрием, не говоря о памятнике Гейдару Алиеву и расположенному через дорогу торговому центру «Баку», и даже посаженные кипарисы напоминали мне о родном Азербайджане.

Осуществляемая со стороны И.Гусейнова колоссальная деятельность достойна уважения не только среди своих соотечественников. На его плечах большая ответственность и почетная ноша – объединение азербайджанцев вокруг имени Гейдара Алиева и сохранение гармонии в межнациональных отношениях Ульяновской области.

И.Гусейнов также поделился своими мыслями о наболевшей для каждого российского азербайджанца теме – отсутствие вместо упраздненного Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) общефедеральной организации, сплачивающей ряды соотечественников.

«Сейчас идут разговоры о создании новой организации. Считаю, что всем проживающим в России азербайджанцам необходимо извлечь урок из негативного опыта ВАК, приведшего к столь печальному финалу. Создавать новую организацию без учета прежних ошибок и упущения – это вновь наступать на грабли. В новую организацию должны войти люди, прогрессивно мыслящие и любящие обе свои родины – Азербайджан и Россию. Вести за собой азербайджанцев России должны здоровые конструктивные силы, которые четко представляют себе цели и задачи диаспорской работы. Президент Ильхам Алиев на Съезде азербайджанцев мира четко выразил свое видение: диаспорские организации должны поднимать престиж азербайджанского народа на территории своих стран. И никак иначе!»

Поддерживает эти мысли и его астраханский однофамилец. «ВАК закрыли, но до сих пор не найдены виновники, приведшие организацию у истоков создания которого стоял Гейдар Алиев к краху. Я возлагаю большие надежды на усилия Фазиля Гурбанова по созданию новой организации. Его старший брат Айдын был в числе первых, кто создавал ВАК. В Астрахани и Ульяновске оба Гусейнова приумножают наследие Гейдара Алиева. Но определенные силы не уберегли созданное по инициативе Гейдара Алиева детище. Нам необходимо избавится от подобных элементов, ставящих свои личные интересы, выше общественных. Нам необходимо тесно сплотить здоровые силы. Без этого мы вновь обречены на повторение прежних ошибок», - подчеркивает А.Гусейнов.

Приятная и полезная поездка в Ульяновск доказала простую истину – Человек познается не словами, а делами. Пусть говорящие сами за себя дела Гусейновых станут примерами для всех азербайджанцев России.

Заур Нурмамедов