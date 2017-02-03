По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Иваново открылась IV Зимняя школа лидерства АМОР

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в городе Иваново открылась IV Зимняя школа лидерства АМОР.

Как сообщает Report, в День молодежи Азербайджана в Ивановском доме национальностей открылась IV Зимняя школа лидерства АМОР. Мероприятие проходит при организационной поддержке Ивановского регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса.

В образовательной школе собрались молодые, перспективные, талантливые и творческие люди, которые в течение 5 дней будут посещать тематические тренинги, мастер-классы, ярмарки-презентации, участвовать в деловых и спортивных играх.

Выступая на торжественной церемонии открытия IV Зимней школы лидерства АМОР, начальник Департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров отметил, что итогом занятий станет обретение молодыми людьми ценных навыков и знаний, которыми должны обладать будущие лидеры.

С напутственными словами к собравшимся обратились первый заместитель председателя Ивановской областной Думы, председатель регионального отделения ассамблеи народов России Анатолий Буров, председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, заместитель главы Администрации города Иваново Сергей Золкин, поблагодарившие азербайджанскую диаспору области за значительный вклад в развитие края, в частности председателя Ивановского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса Саррафа Мамедова и Общественного советника Губернатора Ивановской области по национальным вопросам Абульфата Гюльмамедова.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев, выразивший признательность руководству области за всемерную поддержку и участие в организации Зимней школы, подчеркнул: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам IV съезда Всероссийского азербайджанского конгресса отметил, что каждый азербайджанец, в первую очередь, должен быть достойным гражданином страны, в которой проживает, активно участвовать в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни общества, внести свой важный вклад в его развитие». Представитель АМОР отметил, что открытие IV Зимней школы лидерства 2 февраля символично, поскольку именно в этот день с 1997 года в Азербайджане по указу общенационального лидера страны Гейдара Алиева отмечается как день молодежи, и сегодня у праздника 20-летний юбилей. Э.Гаджиев выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и Министерству молодежи и спорта Азербайджана за оказываемую поддержку в деятельности АМОР.

В рамках торжественного открытия Школы состоялась также презентация регионального подразделения АМОР. Молодые ивановские азербайджанцы рассказали об истории создания ИРО ВАК, насчитывающего на данный момент около 8 тысяч человек, отметили важность сохранения традиций, религии, культуры, языка азербайджанского народа, проживающего в различных регионах России, подчеркнули особую роль АМОР в нравственном, моральном воспитании молодежи.

Завершился вечер концертом, подготовленным творческими силами регионального отделения АМОР и Ивановского дома национальностей.

Отметим, что Школа АМОР является молодежной площадкой, предоставляющей ее участникам возможность приобретения необходимых знаний, обмена опытом, воплощения в жизнь собственных идей и проектов. В рамках работы образовательной школы молодые активисты овладеют навыками писать проекты и презентовать свои идеи экспертам.