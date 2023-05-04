Письмо постпреда Азербайджана генеральному секретарю распространено как документ ООН

Очередное письмо, адресованное постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым генеральному секретарю Антонио Гутеррешу, распространено как документ Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Очередное письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report, письмо является ответом на необоснованные обвинения в отношении Азербайджана, содержащиеся в письме постоянного представительства Армении при ООН генеральному секретарю организации.

В письме посол представил подробно собранные данные о привлечении детей к военной службе в Армении, что является грубым нарушением международного права и прав человека.