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Письмо постпреда Азербайджана генеральному секретарю распространено как документ ООН

Письмо постпреда Азербайджана генеральному секретарю распространено как документ ООН Очередное письмо, адресованное постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым генеральному секретарю Антонио Гутеррешу, распространено как документ Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.
Диаспора
4 мая 2023 г. 10:18
Письмо постпреда Азербайджана генеральному секретарю распространено как документ ООН

Очередное письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутеррешу распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report, письмо является ответом на необоснованные обвинения в отношении Азербайджана, содержащиеся в письме постоянного представительства Армении при ООН генеральному секретарю организации.

В письме посол представил подробно собранные данные о привлечении детей к военной службе в Армении, что является грубым нарушением международного права и прав человека.

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Версия на английском языке Letter from Azerbaijan’s Permanent Rep to Sec.-Gen. circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndəsinin Baş katibə ünvanladığı məktub BMT-nin sənədi kimi yayılıb

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