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Перед зданием парламента Онтарио поднят азербайджанский флаг

Перед зданием парламента Онтарио поднят азербайджанский флаг В канадском городе Торонто перед зданием парламента провинции Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости – 28 мая.
Диаспора
25 мая 2023 г. 18:43
Перед зданием парламента Онтарио поднят азербайджанский флаг

В канадском городе Торонто перед зданием парламента провинции Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости – 28 мая.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в церемонии, организованной азербайджанским Центром искусств и культуры ”Вятян", приняли участие члены парламента Онтарио, представители азербайджанской общины и других народов, поддерживающих дружественное отношение к нашей стране.

Объявив торжественную церемонию открытой, бывший министр гражданства и мультикультурализма Канады, общественный деятель Тони Рупрехт выразил благодарность участникам мероприятия, посвященного празднованию 105-й годовщины государственной независимости Азербайджанской Республики.

Генеральный консул Турции в Торонто Синем Минган в своем выступлении отметил, что наши страны имеют уникальные дружеские, братские отношения.

Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанского центра искусств и культуры ”Вятян" Лалин Гасанова поблагодарила гостей, разделивших радость азербайджанской общины.

Азербайджанской общине были вручены поздравительные письма, подписанные премьер-министром провинции Онтарио Дугом Фордом, лидером официальной оппозиции Онтарио Марит Стайлс, представителем Партии зеленых Майком Шрайнером и поздравления Либеральной партии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOntario parlamentinin önündə Azərbaycan Bayrağı qaldırılıb

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