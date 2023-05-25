Перед зданием парламента Онтарио поднят азербайджанский флаг

В канадском городе Торонто перед зданием парламента провинции Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости – 28 мая.

В канадском городе Торонто перед зданием парламента провинции Онтарио состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости – 28 мая.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в церемонии, организованной азербайджанским Центром искусств и культуры ”Вятян", приняли участие члены парламента Онтарио, представители азербайджанской общины и других народов, поддерживающих дружественное отношение к нашей стране.

Объявив торжественную церемонию открытой, бывший министр гражданства и мультикультурализма Канады, общественный деятель Тони Рупрехт выразил благодарность участникам мероприятия, посвященного празднованию 105-й годовщины государственной независимости Азербайджанской Республики.

Генеральный консул Турции в Торонто Синем Минган в своем выступлении отметил, что наши страны имеют уникальные дружеские, братские отношения.

Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанского центра искусств и культуры ”Вятян" Лалин Гасанова поблагодарила гостей, разделивших радость азербайджанской общины.

Азербайджанской общине были вручены поздравительные письма, подписанные премьер-министром провинции Онтарио Дугом Фордом, лидером официальной оппозиции Онтарио Марит Стайлс, представителем Партии зеленых Майком Шрайнером и поздравления Либеральной партии.