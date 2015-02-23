​Перед парламентом Канады прошла акция "Справедливость Ходжалы"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора Канады провела акцию протеста перед зданием канадского парламента в Оттаве. В акции, организованной азербайджанскими студентами университетов Ватерлоо и Торонто, приняли участие и турецкие студенты. Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Акция началась с минуты молчания в память жертв Ходжалинского геноцида и исполнением гимна Азербайджана. Студенты, держа в руках флаги Азербайджана и Турции и плакаты с призывом признать Ходжалинский геноцид, озвучили лозунги "Справедливость Ходжалы".

После этого участники акции направились к посольству Армении. Во время шествия студенты раздавали местным жителям брошюры, журналы и другие наглядные пособия с информацией о Ходжалинской трагедии. Акция протеста завершилась перед посольством Армении с призывами прекратить армянский терроризм и оккупацию.