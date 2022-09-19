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Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям

Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям в знак протеста против масштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны.
Диаспора
19 сентября 2022 г. 14:50
Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям

Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям в знак протеста против масштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении дана подробная информация о военной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении с ночи 12 сентября 2022 года. Было подчеркнуто, что вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая в Париже, испытывает глубокую тревогу из-за агрессивной политики Армении, которая игнорирует нормы международного права. Очевидно, что Армения всячески пытается помешать процессу нормализации отношений и мирным переговорам, проводимым по инициативе Азербайджана и при посредничестве Европейского Союза.

Парижский дом Азербайджана призвал международные организации активизировать усилия по принуждению Армении к миру и предпринять практические шаги для того, чтобы положить конец агрессивной политике Армении, идеям реваншизма.

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