Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям

Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям в знак протеста против масштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны.

Парижский дом Азербайджана обратился к международным организациям в знак протеста против масштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении дана подробная информация о военной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении с ночи 12 сентября 2022 года. Было подчеркнуто, что вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая в Париже, испытывает глубокую тревогу из-за агрессивной политики Армении, которая игнорирует нормы международного права. Очевидно, что Армения всячески пытается помешать процессу нормализации отношений и мирным переговорам, проводимым по инициативе Азербайджана и при посредничестве Европейского Союза.

Парижский дом Азербайджана призвал международные организации активизировать усилия по принуждению Армении к миру и предпринять практические шаги для того, чтобы положить конец агрессивной политике Армении, идеям реваншизма.