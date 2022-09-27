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Память азербайджанских шехидов почтили в Германии

Память азербайджанских шехидов почтили в Германии По случаю 27 сентября – Дня памяти посольство Азербайджана в Германии провело мероприятие в основанной в 1866 году мечети Шехитлик в Берлине.
Диаспора
27 сентября 2022 г. 14:42
Память азербайджанских шехидов почтили в Германии

По случаю 27 сентября – Дня памяти посольство Азербайджана в Германии провело мероприятие в основанной в 1866 году мечети Шехитлик в Берлине.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов и организован эхсан.

На мероприятии был размещен плакат, посвященный шехидам, отдавшим жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Память шехидов почтили минутой молчания, затем был продемонстрирован посвященный им видеоролик.

В мероприятии выступили посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, советник-посланник посольства Турции в Германии Умут Топчуоглу.

В мероприятии приняли участие советник посольства Турции в Германии Айфер Фулья Юджекок и генеральный консул Турции в Берлине Рифки Олгюн Юджекок, сотрудники посольства Азербайджана в Германии, представители азербайджанской и турецкой диаспоры, действующие в Германии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şəhidlərinin xatirəsi Almaniyada yad edilib

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