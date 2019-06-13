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Завершен отбор участников II летнего лагеря диаспорской молодежи "Насими 650"

Отобраны участники II летнего лагеря диаспорской молодежи "Насими 650

Завершен отбор участников II летнего лагеря диаспорской молодежи "Насими 650".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Уже известен список участников II летнего лагеря диаспорской молодежи, который при партнерстве Министерства молодежи и спорта, Азербайджанского молодежного фонда будет организован подведомственным Госкомитету Фондом поддержки диаспоры Азербайджана 8-14 июля в Шемахе.

Отметим, что в уже ставший традиционным лагерь обратились сотни молодых людей из 51 страны. Среди обратившихся 110 молодых людей получили право на участие в лагере.

С учетом того, что 2019 год в стране является "Годом Насими", цель посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского мыслителя Имамеддина Насими - собрать вокруг единой платформы азербайджанскую молодежь, живущую в различных странах мира и еще ближе познакомить их с Азербайджаном.

В рамках лагеря планируются посещение исторических и архитектурных памятников Азербайджана, встречи с официальными и известными лицами, групповые обсуждения, организация развлекательно-просветительских мероприятий.

Траты на участие во II летнем лагере диаспорской молодежи – виза, дорога, проживание, пропитание, внутренний транспорт и страхование здоровья полностью покрываются.

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