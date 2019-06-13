Завершен отбор участников II летнего лагеря диаспорской молодежи "Насими 650".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Уже известен список участников II летнего лагеря диаспорской молодежи, который при партнерстве Министерства молодежи и спорта, Азербайджанского молодежного фонда будет организован подведомственным Госкомитету Фондом поддержки диаспоры Азербайджана 8-14 июля в Шемахе.

Отметим, что в уже ставший традиционным лагерь обратились сотни молодых людей из 51 страны. Среди обратившихся 110 молодых людей получили право на участие в лагере.

С учетом того, что 2019 год в стране является "Годом Насими", цель посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского мыслителя Имамеддина Насими - собрать вокруг единой платформы азербайджанскую молодежь, живущую в различных странах мира и еще ближе познакомить их с Азербайджаном.

В рамках лагеря планируются посещение исторических и архитектурных памятников Азербайджана, встречи с официальными и известными лицами, групповые обсуждения, организация развлекательно-просветительских мероприятий.

Траты на участие во II летнем лагере диаспорской молодежи – виза, дорога, проживание, пропитание, внутренний транспорт и страхование здоровья полностью покрываются.