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Освобожден взятый в заложники в Украине студент-азербайджанец

Освобожден взятый в заложники в Украине студент-азербайджанец Взятый в заложники российскими военными в Украине студент Гусейн Абдуллаев освобожден.
Диаспора
12 апреля 2022 г. 20:33
Освобожден взятый в заложники в Украине студент-азербайджанец

Взятый в заложники российскими военными в Украине студент Гусейн Абдуллаев освобожден.

Об этом аранскому бюро Report заявил дядя студента Джахин Абдуллаев.

"С российскими военными была достигнута договоренность о том, что его доставят в Запорожье, где передадут азербайджанской диаспоре. Я разговаривал с Гусейном сегодня днем и он сказал, что российские военные готовятся доставить его в Запорожье. Нам сказали, что Гусейна доставят в Азербайджан в течение недели".

Уроженец Нефтчалинского района, студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев вместе с сокурсниками был взят в заложники российскими военными 25 дней назад при попытке покинуть убежище и уехать из Мариуполя.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçilərinin girov götürdüyü azərbaycanlı tələbə azad edilib

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