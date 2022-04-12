Освобожден взятый в заложники в Украине студент-азербайджанец

Взятый в заложники российскими военными в Украине студент Гусейн Абдуллаев освобожден.

Взятый в заложники российскими военными в Украине студент Гусейн Абдуллаев освобожден.

Об этом аранскому бюро Report заявил дядя студента Джахин Абдуллаев.

"С российскими военными была достигнута договоренность о том, что его доставят в Запорожье, где передадут азербайджанской диаспоре. Я разговаривал с Гусейном сегодня днем и он сказал, что российские военные готовятся доставить его в Запорожье. Нам сказали, что Гусейна доставят в Азербайджан в течение недели".

Уроженец Нефтчалинского района, студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев вместе с сокурсниками был взят в заложники российскими военными 25 дней назад при попытке покинуть убежище и уехать из Мариуполя.