Освобожден азербайджанский водитель, попавший в Украине в окружение

В городе Крюков Черниговской области Украины российские войска совместно с местными жителями освободили грузовик и находившегося около месяца в окружении водителя азербайджанской компании.

Вызволен из окружения российских войск в городе Крюкове Черниговской области Украины водитель азербайджанской компании, который оказался в сложной ситуации вместе с местными жителями.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области, руководитель службы логистики Матлаб Наджафов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что водитель, гражданин Азербайджана Ариф Эйнулла оглу Алиев, 1967 года рождения, и принадлежащий азербайджанской компании "Volf transport" грузовик выведены из окружения и в настоящее время находятся на украинско-румынской границе.

После завершения оформления документов А.Алиев отправится в Азербайджан через европейские страны. Азербайджанского водителя вместе с водителями из Турции и Грузии освободили из окружения и обеспечили их безопасность части территориальной обороны Украины.

Принадлежащий азербайджанской компании грузовик до войны находился в Чернигове с доставленным грузом и попал в окружение в результате осады города со стороны ВС России.