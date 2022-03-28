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Освобожден азербайджанский водитель, попавший в Украине в окружение

Освобожден азербайджанский водитель, попавший в Украине в окружение В городе Крюков Черниговской области Украины российские войска совместно с местными жителями освободили грузовик и находившегося около месяца в окружении водителя азербайджанской компании.
Диаспора
28 марта 2022 г. 15:35
Освобожден азербайджанский водитель, попавший в Украине в окружение

Вызволен из окружения российских войск в городе Крюкове Черниговской области Украины водитель азербайджанской компании, который оказался в сложной ситуации вместе с местными жителями.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области, руководитель службы логистики Матлаб Наджафов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что водитель, гражданин Азербайджана Ариф Эйнулла оглу Алиев, 1967 года рождения, и принадлежащий азербайджанской компании "Volf transport" грузовик выведены из окружения и в настоящее время находятся на украинско-румынской границе.

После завершения оформления документов А.Алиев отправится в Азербайджан через европейские страны. Азербайджанского водителя вместе с водителями из Турции и Грузии освободили из окружения и обеспечили их безопасность части территориальной обороны Украины.

Принадлежащий азербайджанской компании грузовик до войны находился в Чернигове с доставленным грузом и попал в окружение в результате осады города со стороны ВС России.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian army rescues Azerbaijani driver from Russian siege
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada mühasirəyə düşən azərbaycanlı sürücü azad olunub 

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