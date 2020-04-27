Оставшиеся в Дубае азербайджанцы возвращаются домой

Скорее всего, наши граждане, оставшиеся в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, вернутся на родину 28 апреля.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что 75 азербайджанцев, не сумевших вернуться из Дубая из-за пандемии коронавируса, обратились за помощью в Государственный комитет по работе с диаспорой. С 26 марта по сегодняшний день Госкомитет предоставил им место в отелях и оплачивает все расходы на еду и пр.

По имеющейся информации, наши соотечественники смогут вернуться на родину 28 апреля.