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Оставшиеся в Дубае азербайджанцы возвращаются домой

Оставшиеся в Дубае азербайджанцы возвращаются домой

Скорее всего, наши граждане, оставшиеся в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, вернутся на родину 28 апреля.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой. 

Отмечается, что 75 азербайджанцев, не сумевших вернуться из Дубая из-за пандемии коронавируса, обратились за помощью в Государственный комитет по работе с диаспорой. С 26 марта по сегодняшний день Госкомитет предоставил им место в отелях и оплачивает все расходы на еду и пр. 

По имеющейся информации, наши соотечественники смогут вернуться на родину 28 апреля.

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