Организована очередная поездка представителей диаспоры в Шушу

При поддержке и организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана группа представителей диаспоры направилась в Шушу.

При поддержке и организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана группа представителей диаспоры направилась в Шушу.

Как сообщили Report в госкомитете, в пятой по счету поездке принимают участие 130 представителей диаспоры из 27 стран.

В рамках поездки представители диаспоры посетят главную площадь города - "Базарбаши", побывают на равнине Джыдыр-дюзю, на площади, где расположены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, в историческом месте подписания Шушинской декларации, в доме Хуршидбану Натаван, в мечетях Ашагы Говхар-ага и Юхары Говхар-ага, посетят другие достопримечательности в городе, ознакомятся с работами по реконструкции и благоустройству, проведенными в культурной столице в послевоенный период.