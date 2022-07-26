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Организована очередная поездка представителей диаспоры в Шушу

Организована очередная поездка представителей диаспоры в Шушу При поддержке и организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана группа представителей диаспоры направилась в Шушу.
Диаспора
26 июля 2022 г. 11:04
Организована очередная поездка представителей диаспоры в Шушу

При поддержке и организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана группа представителей диаспоры направилась в Шушу.

Как сообщили Report в госкомитете, в пятой по счету поездке принимают участие 130 представителей диаспоры из 27 стран.

В рамках поездки представители диаспоры посетят главную площадь города - "Базарбаши", побывают на равнине Джыдыр-дюзю, на площади, где расположены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, в историческом месте подписания Шушинской декларации, в доме Хуршидбану Натаван, в мечетях Ашагы Говхар-ага и Юхары Говхар-ага, посетят другие достопримечательности в городе, ознакомятся с работами по реконструкции и благоустройству, проведенными в культурной столице в послевоенный период.

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Версия на английском языке ФотоDiaspora representatives leave for Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor nümayəndələrinin Şuşaya növbəti səfəri başlayıb

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