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Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества

Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества Справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до всего мирового сообщества на митинге "Марш свободы и справедливости", который пройдет 25 марта в Брюсселе.
Диаспора
23 марта 2023 г. 14:16
Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества

Справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до всего мирового сообщества на митинге "Марш свободы и справедливости", который пройдет 25 марта в Брюсселе.

Об этом Report сообщил один из организаторов митинга тюрков Южного Азербайджана "Марш свободы и справедливости" Махмуд Бильгин.

По его словам, большое число проживающих в ряде европейских стран граждан изъявили желание участвовать в митинге:

"В нем примут участие жители Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран. Я думаю, что это будет очень большое мероприятие. На митинге будет поднят наш национальный флаг. На этом митинге справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до мирового сообщества. В нас возник прекрасный пример единства. Сердце каждого из нас бьется за Азербайджан".

Махмуд Бильгин сказал, что по завершении митинга будет подготовлена резолюция.

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Версия на английском языке Brussels protest organizer vows to 'bring position of South Azerbaijani Turks to the world community'
Версия на азербайджанском языке Brüsseldə keçiriləcək mitinqin təşkilatçısı: "Güney Azərbaycan türklərinin haqq səsini dünyaya çatdıracağıq"

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