Организатор митинга в Брюсселе: Доведем позицию тюрков Южного Азербайджана до мирового сообщества

Справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до всего мирового сообщества на митинге "Марш свободы и справедливости", который пройдет 25 марта в Брюсселе.

Справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до всего мирового сообщества на митинге "Марш свободы и справедливости", который пройдет 25 марта в Брюсселе.

Об этом Report сообщил один из организаторов митинга тюрков Южного Азербайджана "Марш свободы и справедливости" Махмуд Бильгин.

По его словам, большое число проживающих в ряде европейских стран граждан изъявили желание участвовать в митинге:

"В нем примут участие жители Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран. Я думаю, что это будет очень большое мероприятие. На митинге будет поднят наш национальный флаг. На этом митинге справедливые требования тюрков Южного Азербайджана будут доведены до мирового сообщества. В нас возник прекрасный пример единства. Сердце каждого из нас бьется за Азербайджан".

Махмуд Бильгин сказал, что по завершении митинга будет подготовлена резолюция.