Организация азербайджанских канадцев распространила заявление о нападении армян

​​​​​​​В ночь с 1 на 2 августа в канадском городе Торонто члены местной армянской общины совершили нападение на проживающих там двух азербайджанцев.

В ночь с 1 на 2 августа в канадском городе Торонто члены местной армянской общины совершили нападение на проживающих там двух азербайджанцев.

Как передает Report, об этом распространила информацию Организация азербайджанских канадцев.

Армяне напали на двух азербайджанцев в автомобиле и причинили вред своими автомобилями.

«В результате происшествия один азербайджанец поранил ногу, ему оказана медицинская помощь. Нападавшие использовали холодное оружие, пневматический пистолет и бейсбольные биты. Автомобилю причинен большой вред.

На место происшествия прибыла полиция и по факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются соответствующие меры.

Организация азербайджанских канадцев резко осуждает это происшествие и расценивает как преступление, совершенное на почве ненависти, в то же время призывает членов общины к спокойствию и не поддаваться провокациям. Рекомендуется при возникновении таких происшествий обратиться в правоохранительные органы», - говорится в заявлении.