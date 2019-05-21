Опрос: 68% азербайджанцев Грузии являются безработными

68% опрошенных в Грузии азербайджанцев заявили, что являются безработными.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете местного офиса Национального демократического института (NDI) США об итогах проведенного в стране опроса.

Остальные 32% опрошенных отметили, что работают.

Респондентов также попросили выразить отношение к произошедшей в Грузии в 2012 году смене власти.

По итогам опроса, 37% респондентов одобрили изменения, 36% - высказались отрицательно, 25% не смогли определиться с ответом.

Опрос был проведен NDI с 28 марта по 15 апреля этого года среди 2 927 респондентов по всей Грузии, за исключением оккупированных территорий.