Оправдан экс-губернатор региона компактного проживания азербайджанцев в Грузии

Тбилиси. 14 января. REPORT.AZ/ В Тбилисском городском суде прошло судебное заседание по уголовному делу экс-губернатора региона компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли Давида Киркитадзе, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает грузинское бюро Report, суд признал Д.Киркитадзе невиновным и оправдал его.

Выступивший на суде прокурор Георгий Дарахвелидзе назвал решение неожиданным. Он сказал, что Генпрокуратура подаст апелляционную жалобу на приговор суда.

В 2015 году Д.Киркитадзе был привлечен к уголовной ответственности по статье злоупотребление должностными полномочиями. Он обвиняется в сдаче в эксплуатацию частным компания особой техники, принадлежащей государству. Тбилисский городской суд применил в отношении него залог на сумму 10 тыс. лари (3 752 долларов). Экс-губернатор при привлечении к уголовной ответственности получал образование в США.

Несмотря на оправдание, Д.Киркитадзе остался за решеткой. Так, он обвиняется в нападении на исполняющих служебный долг сотрудников полиции и полицейское транспортное средство в ходе акции протеста оппозиции 16 декабря близ города Телави, где проходила церемония инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Отметим, что Д.Киркитадзе в 2008-2013 гг. был губернатором Квемо-Картли.