Олег Крапивин: Долг представителей диаспоры - помогать близким и родным тех, кто защищал нашу Родину - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Олег Крапивин – легендарный спортсмен, чемпион мира среди ветеранов, который сумел войти в историю вольной борьбы. Заслуженный мастер спорта Азербайджана и СССР, заслуженный тренер Азербайджана и СССР, который сплотил и возглавляет одну из самых сильных в Украине диаспорских организаций – Киевскую. В конце декабря прошлого года он получил из рук президента Ильхама Алиева нагрудный знак почетного звания "Заслуженного деятеля физической культуры и спорта" за заслуги в развитии физической культуры и спорта Азербайджанской Республики. В интервью Report Олег Крапивин коснулся вопросов спорта, диаспоры, бизнеса, также рассказав о ближайших целях и проектах.

- Сегодня Вы достигли того, о чем мечтают многие азербайджанцы, которые покинули пределы своей родины. Вы - всемирно известный спортсмен, возглавляете Конгресс киевских азербайджанцев, успешный бизнесмен. Есть еще какие-то цели, планы, над которыми еще нужно работать?

- Есть. Как известно, мы открыли в ТРЦ "Dream Town" спортивный клуб борьбы "Бакинец". Это современное просторное спортивное помещение с борцовским залом, тренажерами, необходимым инвентарем, раздевалками, душевыми и медпунктом. Здесь постигают искусство единоборства как азербайджанцы, так и украинцы, а также представители других национальностей. И одна из перспектив – чтобы тренирующиеся там борцы выступали за наш клуб на соревнованиях и олимпиадах. Пусть представляют и Украину, и Азербайджан, главное, чтобы они добились самых лучших результатов в спорте!

Также хотим, чтобы и девушки посещали наш спортклуб. Поэтому мы сейчас будем брать на работу представительницу прекрасного пола, Викторию Чепурко, мастера спорта международного класса по женской борьбе, которая и будет тренировать их. Одновременно мы будем договариваться с Броварским высшим спортивным училищем (Бровары – город, который практически граничит с Киевом – авт.), чтобы их студенты также приходили и посещали наш зал, соответственно, и выступали за наш клуб борьбы. А кто будет показывать лучшие результаты, будет получать премиальные награды.

То есть в наших планах – развивать молодежную составную спорта, в частности, через наш спортклуб "Бакинец". И неважно, выходцы из Украины или Азербайджана будут тренироваться, главное, чтобы они достойно представляли наш клуб и свою страну, Азербайджан или Украину. Чтобы они были физически здоровы, достигли своих целей и высших наград. Из ближайших целей? До 2020 года мы подготовим достойнейшего борца из нашего клуба на Олимпийские игры.

- Олег Андреевич, Вы упомянули сотрудничество с Броварским спортивным училищем. Оно продолжается уже много лет, ведь в его спортзале проводились Международные турниры по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева ко Дню солидарности азербайджанцев мира.

- Да. Мы провели пять турниров ко Дню солидарности азербайджанцев мира. На последних соревнованиях в 2015 году было около 400 участников из 8 стран: Азербайджана, Украины, Болгарии, Германии России, Румынии, Турции, Узбекистана. А поскольку я сам воспитанник спортивного интерната, то и организовывал участие юных "пехлеванов" из моего родного Бакинского спортивного интерната. Все материальные расходы мы брали на себя – размещение участников, проведение соревнования, награждение и т.д. Призеров турнира награждали и денежными средствами в том числе. К сожалению, в связи с непростой ситуацией в Украине, мы временно отложили проведение наших традиционных соревнований. Когда мы приглашаем людей в страну, мы полностью отвечаем за своих гостей и несем ответственность за безопасность спортсменов и их тренеров из разных стран мира.

Но в этом году будет уже пятый турнир в честь моего имени в городе Шемаха, где я родился. Планирую участие юных атлетов из семи-восьми государств. К слову, в 2016 году я отправлял на турнир в Шемаху команду из Украины из спортивного училища Броваров, и один из них стал чемпионом в весовой категории 69 кг. В этом году планируем пригласить Грузию, Иран, Турцию, скорее всего, и Кыргызстан, и Узбекистан. Также планируем с помощью Федерации борьбы Азербайджана придать турниру статус международного.

- Вы уделяете много внимания развитию спорта на международном уровне, способствуете ли Вы развитию сотрудничества между Федерациями борьбы Азербайджана и Украины?

- Мы развиваем партнерские отношения не только между профильными федерациями. Например, мы как-то с нашими коллегами по диаспоре, на то время с Конгрессом азербайджанцев Украины, организовали футбольный матч ветеранов между "Динамо" (Киев) и "Нефтчи" (Баку). Это было в мае 2003 года. Массу удовольствия получили и украинские, и азербайджанские болельщики. Стадион был переполнен, так как играли все звезды "Динамо" и "Нефтчи". Помимо этого, мы здесь проводили сборы борцов, поскольку у нас тесные отношения и со сборной Украины, и с федерациями борьбы. Мы совместно проводили с ними тренировочные сборы на Олимпийской базе в Конча-Заспе. К нам приезжали команды девушек и юношей из Азербайджана, и мы совместно готовились к чемпионатам Европы и мира, а также к другим состязаниям. Думаю, и дальше наши сборные будут вместе готовиться к серьезнейшим соревнованиям. Также планируем ближе к лету провести товарищескую встречу среди юношей сборных по борьбе Украины и Азербайджана.

- Сейчас в Украине начался период реформ. Если говорить об области спорта, Украине есть в чем брать пример с Азербайджана? Ведь то, что многие зарубежные спортсмены переходят в сборные Азербайджана, уже о многом говорит.

- Украине, действительно, есть в чем брать пример с Азербайджана. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне сборная Азербайджана по вольной борьбе в общем зачете заняла первое место по количеству медалей. В 2016 году сборная Азербайджана завоевала медали во всех весовых категориях, кроме одной. Согласитесь, это уже о чем-то говорит. Благодаря усилиям президента Ильхама Алиева у нас на высоком уровне развивается спорт. Президент Ильхам Алиев очень много делает для развития спортивного и олимпийского движения в Азербайджане, поэтому мы и имеем такие успехи! Нужно отметить высокий профессионализм президента Федерации борьбы Азербайджана Фазиля Мамедова и министра спорта и молодежи Азада Рагимова. К сожалению, в Украине сейчас такого не наблюдается. Хотя, в Украине традиционно сильная борцовская школа, всегда были и есть блестящие борцы, со многими из которых я дружу.

Возвращаясь к Азербайджану, подчеркну, что чемпионаты страны сильнее, чем некоторые международные турниры. Ребята выкладываются на все 100 процентов. Ведь борьба - это и искусство, и наука, да и талант, сила воли для этого нужны. Многие думают, что на ковре "сила есть – ума не надо". Нет. В борьбе если ума нет, то одна сила не поможет. Поэтому, когда мы будем здесь готовить спортсменов для своей Родины, то будем заодно готовить и спортсменов для Украины. Не все могут быть чемпионами, но я буду рад, если хоть из 100 людей нескольких поставлю на правильный путь в спорте.

Сейчас Баку становится одним из центров спортивных событий мира. Уверен, мы спокойно можем провести Олимпийские игры. Необходимая база для этого есть. Как вы знаете, в этом году в Баку пройдут IV Игры исламской солидарности. Азербайджан сейчас в центре внимания исламского мира. Президентом Ильхамом Алиевым этот год объявлен "Годом исламской солидарности". Баку – действительно толерантный, мультикультурный город, который служит примером взаимоуважения между представителями разных национальностей.

- Вы уже около десяти лет возглавляете Киевскую азербайджанскую диаспору. Чем для Вас ознаменовался этот период?

- Эти десять лет я осуществляю руководство организации практически с одним и тем же коллективом единомышленников. А ведь много зависит от команды. Когда есть понимание, взаимоуважение, каждый выполняет свою работу, тогда все идет нормально. К нам обращаются с разными просьбами, и мы всем помогаем, понимаем, что важно поддерживать каждую сферу азербайджанской диаспоры.

На мои личные средства Конгресс киевских азербайджанцев уже сделал много чего для нашей диаспоры, украинского общества в целом, и эта деятельность продолжается. В частности, мы организовываем мероприятия в рамках наших национальных праздников. Открыли азербайджанские воскресные школы и учебные курсы по изучению азербайджанского языка, где проводятся различные мероприятия патриотического характера. Перевели на украинский язык, издали много книг, в том числе "Азербайджан: между Западом и Востоком. Заметки российского журналиста" Юрия Сигова, роман "Смерть полиграфиста" депутата Милли Меджлиса Азербайджана, известного писателя и публициста Эльмиры Ахундовой и Исы Наджафова. Также, к 20-летию дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном издали монографию "Украина-Азербайджан: через доверие к партнерству".

Мы оказываем материальную помощь ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Пару лет тому назад организовали поездку десяти студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко в Азербайджан. Регулярно помогаем Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна. Взяли под опеку Киевский городской дом ребенка "Березка", регулярно передаем туда детское питание и другие нужные продукты.

Несмотря на то, что на это идут мои личные средства, я делаю это не от своего имени, а от диаспорской организации, возглавляемой мною. Ведь каждый азербайджанец должен в первую очередь пропагандировать свою Родину, культуру, а не рекламировать свое имя.

- В этом месяце исполняется 25-я годовщина со дня Ходжалинской трагедии. Как почтит память жертв Ходжалинской резни Киевская диаспора азербайджанцев?

- Ходжалинская трагедия – это незаживающая рана для всего нашего народа. И весь азербайджанский народ, в том числе проживающий за пределами Родины будет свято чтить память о погибших. Мы планируем в Киеве провести мероприятие, чтобы обратить внимание украинской общественности на акт геноцида в отношении мирных ходжалинцев со стороны армянского агрессора.

Также мы не забываем о вдове Национального героя Азербайджана Рафаэля Асадова – Валентине Георгиевне. Мы всячески ее поддерживаем и морально, и материально. Ведь это долг тех, кто возглавляет, представляет азербайджанскую диаспору - помогать близким и родным тех, кто защищал нашу Родину и отдал свой воинский долг до конца.

- Что бы Вы пожелали своим соотечественникам, которые переезжают в другие страны, за пределы своей Родины?

- Могу только пожелать, чтобы они достойно представляли свою историческую Родину и нашу нацию. В какой бы сфере деятельности они не были представлены, чтобы работали достойно, растили своих детей, не забывали о своей древней истории и богатой культуре, родном языке, ведь, как говорят, там, где живут азербайджанцы, живет Азербайджан!

- Благодарю Вас за интересную беседу.

- И Вам спасибо.