Олег Бабенко: "Азербайджанцы активны в интеграции Молдовы в мировое сообщество "

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиль Гасымов принял участие в ряде встреч в Молдове.
Как сообщили Report в КАЕ, С.Гасымов и член Правления КАЕ, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Вугар Новрузов встретились в Кишиневе с руководителем Бюро межэтнических отношений Молдовы Олегом Бабенко.
На встрече были обсуждены межэтнические отношения в стране.
О.Бабенко проинформировал о деятельности проживающих в Молдове азербайджанцев, их роли в этнической политике.
Он отметил, что своей высокой деятельностью, азербайджанцы стали неотъемлемой и активной. частью народа Молдовы: "Проживающие в стране азербайджанцы принимают активное участие в интеграции Молдовы в мировое сообщество ".
Передав Олегу Бабенко приветствие председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова, Сахиль Гасымов представил ему подробную информацию о деятельности КАЕ.
Была оценена деятельность члена Правления КАЕ, председателя КАМ Вугара Новрузова в общественно-экономической жизни страны.
Затем О.Бабенко ознокомил гостей с музеем Холокоста и межэтнической толерантности в здании Бюро межэтнических отношений Молдовы и проинформировал их о массово убитых евреях и ромах фашистами во время II Мировой войны.
С.Гасымов оставил запись в Книге памяти музея. На встрече была дана высокая оценка отношениям между Молдовой и Азербайджаном, a также огромному вкладу в этом направлении президента Азербайджана Ильхама Алиева пожелав ему успехов в предстоящих президентских выборах 11 апреля этого года.
Valeh DadaşovАвтор новости
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