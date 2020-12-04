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Оказавшиеся в затруднительном положении азербайджанцы эвакуированы из Вьетнама

Оказавшиеся в затруднительном положении азербайджанцы эвакуированы из Вьетнама Нуреддин Джавадов и Гусейн Мехтизаде воссоединились со своими семьями
Диаспора
4 декабря 2020 г. 10:33
Оказавшиеся в затруднительном положении азербайджанцы эвакуированы из Вьетнама

При поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой двое наших граждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за пандемии COVID-19 во Вьетнаме, были эвакуированы с острова Фукуок в страну.

Как сообщили Report в Госкомитете, граждане Азербайджана Нуреддин Джавадов и Гусейн Мехтизаде, обратившись в Госкомитет, сообщили, что с февраля 2020 года поселились на вьетнамском острове Фукуок для работы в ресторанной сфере, однако из-за пандемии COVID-19 все их планы были сорваны, они оказались в затруднительном финансовом положении.

Госкомитет оперативно отреагировал на ситуацию, связался с нашими соотечественниками и посольством Азербайджана во Вьетнаме, обсудив возможные аспекты для эвакуации наших граждан на родину.

Учитывая трудности, вызванные пандемией, Госкомитет перечислил на счет посольства Азербайджана во Вьетнаме средства для оказания материальной помощи соотечественникам, была организована эвакуация.

Н.Джавадов и Г.Мехтизаде воссоединились с семьями.

Отметим, что в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Госкомитет по работе с диаспорой чутко и внимательно относится к каждому обращению наших соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает возможную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamda çətin duruma düşmüş azərbaycanlılar təxliyyə edilib

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