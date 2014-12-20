​Оглашена дата выхода в эфир совместного телевидения тюркоязычных стран

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Совместное телевидение тюркоязычных стран начнет функционировать с 2016 года. В этом направлении уже ведутся подготовительные работы. Об этом агентству Report сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов.

По его словам, инициатива создания данного телевидения принадлежит главам государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств: "На IV саммите глав государств президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания совместного телевизионного канала, который будет представлять тюркоязычные страны на международном уровне. Это предложение было поддержано всеми главами государств-участников саммита. Этот канал будет функционировать в сфере образования, культуры и информации".

Р.Гасанов отметил, что канал будет транслировать свои передачи, как на территории государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств, так и во всем мире.

"Если с одной стороны, открытие канала даст возможность показать себя всему миру, то с другой - мировая общественность увидит тесную сплоченность тюркоязычных стран. А это наша главная цель. Мировое сообщество должно знать, что тюркоязычные страны тесно сплочены между собой", - сказал Р.Гасанов.

Он также отметил, что создаваемое телевидение планирует тесное сотрудничество с информационными агентствами стран-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств.